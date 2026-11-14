Wypadek na Połczyńskiej. Dwie osoby są w szpitalu
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
Pierwszą informację o wypadku otrzymaliśmy na Kontakt24. Potwierdził ją mł. asp. Marek Możdżonek z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy.
- Zgłoszenie otrzymaliśmy o 17:06. W zdarzeniu brały udział dwa samochody, cztery osoby podróżowały jednym z nich, a w drugim był tylko kierowca. Cztery osoby zostały przekazane do Zespołu Ratownictwa Medycznego, z czego dwie zostały przewiezione do szpitala. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i ewakuacji osób poszkodowanych z samochodu. Na miejscu jest pięć zastępów - przekazał Możdżonek.
Kierowcy jadący Połczyńską na zachód muszą liczyć się z utrudnieniami, przed skrzyżowaniem utworzył się korek.
Wypadek na Połczyńskiej. Dwie osoby są w szpitalu
Źródło: tvn24.pl