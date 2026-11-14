Bemowo Wypadek na Połczyńskiej. Dwie osoby są w szpitalu Anna Winiarska |

Zderzenie dwóch samochodów osobowych, Warszawa Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Iwona G.

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Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Pierwszą informację o wypadku otrzymaliśmy na Kontakt24. Potwierdził ją mł. asp. Marek Możdżonek z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o 17:06. W zdarzeniu brały udział dwa samochody, cztery osoby podróżowały jednym z nich, a w drugim był tylko kierowca. Cztery osoby zostały przekazane do Zespołu Ratownictwa Medycznego, z czego dwie zostały przewiezione do szpitala. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i ewakuacji osób poszkodowanych z samochodu. Na miejscu jest pięć zastępów - przekazał Możdżonek.

Kierowcy jadący Połczyńską na zachód muszą liczyć się z utrudnieniami, przed skrzyżowaniem utworzył się korek.

Wypadek na Połczyńskiej. Dwie osoby są w szpitalu Zderzenie dwóch samochodów osobowych, Warszawa Źródło zdjęcia: KSP Zderzenie dwóch samochodów osobowych, Warszawa Źródło zdjęcia: KSP Zderzenie dwóch samochodów osobowych, Warszawa Źródło zdjęcia: KSP Zderzenie dwóch samochodów osobowych, Warszawa Źródło zdjęcia: KSP Zderzenie dwóch samochodów osobowych, Warszawa Źródło zdjęcia: KSP Zderzenie dwóch samochodów osobowych, Warszawa Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Iwona G. Zderzenie dwóch samochodów osobowych, Warszawa Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Iwona G. Zderzenie dwóch samochodów osobowych, Warszawa Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Iwona G.