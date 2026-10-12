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Bemowo

Na tydzień zamkną dwie stacje drugiej linii metra

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Stacja metra Bemowo
Nowy odcinek metra, jazda w kabinie
Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Urząd m.st. Warszawy
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Przez siedem dni pociągi drugiej linii metra będą kursowały na skróconej trasie. Stacje Bemowo i Ulrychów zostaną zamknięte w związku z testami po połączeniu systemów nowo wybudowanego odcinka podziemnej kolei z istniejącym. Pasażerowie będą mogli korzystać z dodatkowych połączeń autobusowych.

Na Bemowie trwają prace wykończeniowe na trzech stacjach metra oraz przejazdy testowe pociągów. Zarząd Transportu Miejskiego zapowiedział, że zbliża się moment połączenia nowego odcinka trasy z istniejącym. Z tego powodu konieczne jest wyłączenie z ruchu pasażerskiego stacji Bemowo i Ulrychów.

"W tym czasie nowy odcinek linii M2 zostanie włączony do układu torowego i zasilania z trzeciej szyny do istniejącej sieci metra. Następnie wprowadzone zostaną zmiany w urządzeniach sterowania ruchem pociągów i przeprowadzone testy" - informuje ZTM.

Urzędnicy dodają, że w ramach testów sprawdzane będzie także funkcjonowanie pozostałych systemów odpowiadających za zarządzanie ruchem pociągów.

Od przebiegu testów zależą kolejne kroki związane z uruchomieniem nowego odcinka linii M2. Po ich zakończeniu ruszą odbiory nadzoru budowlanego. Urzędnicy spodziewają się ich w listopadzie. Przewidują, że pasażerowie pojadą pierwszymi pociągami na początku przyszłego roku.

Tydzień bez dwóch stacji metra

Utrudnienia dla pasażerów rozpoczną się w nocy z piątku 16 października na sobotę 17 października. Stacje Bemowo i Ulrychów pozostaną zamknięte do nocy z niedzieli 25 października na poniedziałek 26 października. Następnie ruch pociągów zostanie przywrócony.

Podczas testów składy linii M2 będą dojeżdżały tylko do stacji Księcia Janusza.

Wizyta na budowie stacji metra Lazurowa
Stacja metra Lazurowa na bemowskim odcinku linii M2 w Warszawie
Stacja metra Lazurowa na bemowskim odcinku linii M2 w Warszawie
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Stacja metra Lazurowa na bemowskim odcinku linii M2 w Warszawie
Stacja metra Lazurowa na bemowskim odcinku linii M2 w Warszawie
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Stacja metra Lazurowa na bemowskim odcinku linii M2 w Warszawie
Stacja metra Lazurowa na bemowskim odcinku linii M2 w Warszawie
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Stacja metra Lazurowa na bemowskim odcinku linii M2 w Warszawie
Stacja metra Lazurowa na bemowskim odcinku linii M2 w Warszawie
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Stacja metra Lazurowa na bemowskim odcinku linii M2 w Warszawie
Stacja metra Lazurowa na bemowskim odcinku linii M2 w Warszawie
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Stacja metra Lazurowa na bemowskim odcinku linii M2 w Warszawie
Stacja metra Lazurowa na bemowskim odcinku linii M2 w Warszawie
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Stacja metra Lazurowa na bemowskim odcinku linii M2 w Warszawie
Stacja metra Lazurowa na bemowskim odcinku linii M2 w Warszawie
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Stacja metra Lazurowa na bemowskim odcinku linii M2 w Warszawie
Stacja metra Lazurowa na bemowskim odcinku linii M2 w Warszawie
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Stacja metra Lazurowa na bemowskim odcinku linii M2 w Warszawie
Stacja metra Lazurowa na bemowskim odcinku linii M2 w Warszawie
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Stacja metra Lazurowa na bemowskim odcinku linii M2 w Warszawie
Stacja metra Lazurowa na bemowskim odcinku linii M2 w Warszawie
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Stacja metra Lazurowa na bemowskim odcinku linii M2 w Warszawie
Stacja metra Lazurowa na bemowskim odcinku linii M2 w Warszawie
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP

ZTM zapowiada, że do przystanków przy stacji metra Księcia Janusza dojadą autobusy linii 149, 177, 714, 719, 729 oraz 743, których trasy zostaną wydłużone. Dodatkowe kursy będą także miały autobusy linii 184 na trasie Nowe Bemowo - Metro Księcia Janusza. Częściej pojadą także autobusy linii 249, a do obsługi linii 149 skierowane zostaną autobusy przegubowe.  

Nocą uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów nocnych N43 na trasie Osiedle Górczewska - Metro Księcia Janusza.

Ostatni odcinek linii metra M2

Bemowski odcinek jest ostatnim fragmentem drugiej linii metra w budowie. Powstają na nim łącznie trzy stacje: Lazurowa, Chrzanów oraz Karolin. Na krańcu znajdzie się stacja techniczno-postojowa Mory, gdzie już w czerwcu ruszyły testy torowiska.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Komunikacja MiejskaMetro WarszawskieMetroRemonty i utrudnienia w Warszawie
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