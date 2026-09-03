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Bemowo

Molestowanie nieletnich, ukryte kamery w łazience. 16 lat więzienia dla Tomasza M.

Wyrok sądu w sprawie pedofila z Bemowa (zdjęcie ilustracyjne)
Wyrok sądu w sprawie pedofila z Bemowa (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło zdj. gł.: archiwum TVN24
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Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Tomasza M. na 16 lat więzienia. Odpowiadał za 27 czynów, w tym pedofilię, udzielanie narkotyków i rozpijanie małoletnich.

Tomasz M. był oskarżony o to, że w okresie od 2022 roku do maja 2024 roku w Warszawie, w mieszkaniu na Bemowie, doprowadził przemocą, groźbą bezprawną oraz podstępem trzech małoletnich do obcowania płciowego oraz poddania się innym czynnościom seksualnym.

"Ponadto, działając podstępem poprzez zamontowanie ukrytych kamer w łazience lub wykorzystując sen pokrzywdzonych, utrwalił wizerunki nagich lub częściowo nagich dziesięciu osób (w tym podczas czynności higienicznych lub seksualnych) bez ich zgody" - przekazała prokurator Katarzyna Podlodowska z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Z ustaleń śledczych wynika również, że oskarżony dopuścił się również udzielania konopi osobom małoletnim i pełnoletnim oraz rozpijania małoletnich poprzez dostarczanie im napojów alkoholowych.

Łącznie oskarżony odpowiadał za 27 czynów zabronionych, przy czym większość z nich została popełniona w warunkach recydywy.

16 lat więzienia

Sąd uznał oskarżonego za winnego wszystkich zarzucanych mu czynów i na tej podstawie wymierzył karę łączną 16 lat pozbawienia wolności. Orzeczono również dożywotni zakaz zajmowania stanowisk i wykonywania zawodów związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem i opieką nad małoletnimi oraz zakaz kontaktowania się i zbliżania do trzech pokrzywdzonych na odległość mniejszą niż 100 metrów przez okres 15 lat.

Sąd orzekł również przepadek nośników danych i urządzeń służących do utrwalania wizerunku pokrzywdzonych, zasądził zadośćuczynienie na rzecz pokrzywdzonych na łączną kwotę 130 tysięcy złotych oraz świadczenia pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości ośmiu tysięcy złotych.

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