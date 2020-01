Zmodernizowali halę na Bemowie. Wrócili koszykarze, dla siatkarek jest za niska

Do koszykówki i ręcznej, nie dla siatkówki

W czasie gdy wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska i burmistrzyni Bemowa Urszula Kierzkowska oficjalnie otwierały wyremontowany obiekt na Bemowie, w Łodzi zaczynały rozgrzewkę siatkarki ekstraklasowej Wisły Warszawa. Nietypowa pora, ale też nietypowa lokalizacja, biorąc pod uwagę, że dla warszawianek był to... mecz domowy. Wisła od kilku tygodni zmaga się z poważnymi problemami, także brakiem miejsca do grania i trenowania. Niestety, hala przy Obrońców Tobruku nie będzie rozwiązaniem - siatkarki mogą tam trenować, ale nie mogą rozgrywać meczów ligowych, bo obiekt nie spełnia ekstraklasowych wymogów.

Halą domową dla Vervy jest Arena Ursynów, nie Bemowo. Dostosowanie Hali Bemowo do meczów ligowych siatkówki oznaczałoby w praktyce jej wyburzenie. Hala jest sporo za niska. To było wiadome od samego początku. Do siatkówki dostosowana jest hala Koło na Woli i Arena na Ursynowie.

Wiceprezydent Kaznowska wyjaśniła, że hala spełnia wymogi ekstraklasy koszykówki i piłki ręcznej. W przypadku siatkówki odbywać się tam mogą rozgrywki do pierwszej ligi włącznie (chodzi o drugi poziom rozgrywkowy). Do wymogów ekstraligowych hala jest o metr za niska. Kaznowska pisała o tym także na Twitterze: Dostosowanie Hali Bemowo do meczów ligowych siatkówki oznaczałoby w praktyce jej wyburzenie. Hala jest sporo za niska. To było wiadome od samego początku. Do siatkówki dostosowana jest hala Koło na Woli i Arena na Ursynowie.