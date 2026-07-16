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Bemowo

Podszywali się pod obce osoby i wypłacali pieniądze. 118 zarzutów

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Dwóch zatrzymanych i 118 zarzutów za oszustwa
Dwóch podejrzanych i 118 zarzutów za oszustwa
Źródło wideo: KRP Warszawa IV
Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa IV
Policjanci z Bemowa zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy są podejrzani o podszywanie się pod inne osoby i wypłacanie pieniędzy za pomocą kodów BLIK. 17- i 22-latkowi przedstawiono łącznie 118 zarzutów dotyczących oszustw. Zostali też tymczasowo aresztowani.

Kilka dni temu policjanci z Bemowa tuż przed godziną 17 zwrócili uwagę na młodego mężczyznę, który wypłacał pieniądze. - Mężczyzna co chwilę podchodził do bankomatu, nerwowo rozglądał się dookoła. Kiedy policjanci podeszli do mężczyzny, ten miał założone słuchawki na uszach i przez cały czas prowadził rozmowę. Okazało się, że wypłacał pieniądze z bankomatu od oszukanych ludzi - poinformowała rzeczniczka bemowskiej policji nadkomisarz Marta Sulowska.

Od razu, do rozwiązania tej sprawy, włączyli się policjanci kryminalni. Analiza gromadzonego materiału procesowego oraz ustalenia doprowadziły do namierzenia drugiego ze współsprawców. Do zatrzymania doszło w mieszkaniu na terenie dzielnicy. Zaskoczony wizytą kryminalnych 22-latek trafił do policyjnej celi.

118 zarzutów za oszustwa

Policjanci zgromadzili materiał dowodowy. Dwóch podejrzanych usłyszało łącznie 118 zarzutów dotyczących oszustw. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola wystąpiła do sądu z wnioskiem o aresztowanie podejrzanych. Sąd przychylił się do wniosku, podejrzani trafili do aresztu na trzy miesiące.

Dwóch zatrzymanych i 118 zarzutów za oszustwa
Dwóch zatrzymanych i 118 zarzutów za oszustwa
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa IV

Czynności w sprawie postępowania prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPrzestępczość w WarszawieNarkotykioszustwa
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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