Wypłacał pieniądze z bankomatu. Gdy zobaczył policjantów, próbował uciec
Policjanci z warszawskiego Bemowa uzyskali informację, że w pobliżu bankomatu znajduje się mężczyzna, który wypłaca gotówkę. Mieli podejrzenie, że może używać wyłudzonych kodów bankowych.
Zatrzymany po pościgu
"Mężczyzna widząc idących w jego kierunku policjantów, podjął próbę ucieczki. Po krótkim pościgu został zatrzymany. Miał przy sobie gotówkę, której pochodzenia nie chciał wyjaśnić. 36-latek trafił do policyjnej celi" - poinformowała w komunikacie rzeczniczka bemowskiej policji nadkomisarz Marta Sulowska.
Policjanci zgromadzili materiał dowodowy. Podejrzany usłyszał zarzut oszustwa. Został objęty dozorem policyjnym.
Za przestępstwo oszustwa grozi kara do ośmiu lat więzienia.
OGLĄDAJ: "Kocham cię tak bardzo, wyślij te cztery tysiące". Szpak: nie wierzę w to
OGLĄDAJ: Arłukowicz: mam marzenie, żeby Naczelna Rada Lekarska zaczęła współpracować z ministrem
Źródło: tvnwarszawa.pl