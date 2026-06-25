Bemowo Wypłacał pieniądze z bankomatu. Gdy zobaczył policjantów, próbował uciec Oprac. Katarzyna Kędra |

Nowe oszustwo cyberprzestępców - BLIK Źródło zdj. gł.: KRP Warszaw IV

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Policjanci z warszawskiego Bemowa uzyskali informację, że w pobliżu bankomatu znajduje się mężczyzna, który wypłaca gotówkę. Mieli podejrzenie, że może używać wyłudzonych kodów bankowych.

Zatrzymany po pościgu

"Mężczyzna widząc idących w jego kierunku policjantów, podjął próbę ucieczki. Po krótkim pościgu został zatrzymany. Miał przy sobie gotówkę, której pochodzenia nie chciał wyjaśnić. 36-latek trafił do policyjnej celi" - poinformowała w komunikacie rzeczniczka bemowskiej policji nadkomisarz Marta Sulowska.

Policja zatrzymała 36-latka Źródło zdjęcia: KRP Warszaw IV

Policjanci zgromadzili materiał dowodowy. Podejrzany usłyszał zarzut oszustwa. Został objęty dozorem policyjnym.

Za przestępstwo oszustwa grozi kara do ośmiu lat więzienia.

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