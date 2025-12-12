Na S8 wywróciła się przyczepka z końmi (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Policja

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 14.33, dotyczyło zderzenia trzech samochodów osobowych marek Opel, Volvo i Tesla. W zdarzeniu poszkodowana została jedna osoba, do szpitala trafił kierowca Opla. Pozostałe osoby nie wymagały hospitalizacji - mówił nam Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. - Kierowca ze względu na stan zdrowia nie mógł zostać przebadany na zawartość alkoholu. Pozostali dwaj kierowcy byli trzeźwi - dodał.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że kierujący oplem z niewyjaśnionych przyczyn najechał na tył volvo, które na skutek uderzenia zjechało na środkowy pas i tam uderzyło w teslę.

Utrudnienia na trasie S8

Występowały duże utrudnienia w ruchu. Jak zaznaczała policja, trzy pasy ruchu były zablokowane. - Ruch odbywa się zjazdem na ulicę Lazurową i tam kierowcy z powrotem wracają na S8 - tłumaczył Bartłomiej Śniadała.

Według szacunków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia mogą potrwać co najmniej do 17.45.

Po godzinie 16 korek w stronę Wisły miał ponad sześć kilometrów. Korkowała się też trasa S2 na dojeździe do S8, już na węźle Opacz.

Przed godz. 18 Śniadała poinformował, że kierowcy mogą korzystać już z dwóch pasów ruchu - środkowego i lewego. Prawy pas jezdni nadal pozostaje nieprzejezdny.

