Bemowo Wszedł do mieszkania i zaatakował nożem. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa Oprac. Magdalena Gruszczyńska

Policjanci zatrzymali podejrzanego o usiłowanie zabójstwa

Policjanci z warszawskiego Bemowa otrzymali informację, że w jednym z mieszkań doszło do napaści. Ze wstępnych informacji wynikało, że ubrany w kominiarkę sprawca wtargnął do mieszkania pokrzywdzonego i zaatakował go trzymając w ręku nóż.

"Pomiędzy mężczyznami wywiązała się szarpanina. Pokrzywdzony wybiegł z mieszkania na ulicę, napastnik pobiegł za nim, zadawał mu ciosy nożem, powodując rany cięte oraz kłute na ciele. Zaraz po tym sprawca uciekł" - poinformowała w komunikacie nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Kiedy policjanci dojechali na miejsce, udzielili pomocy medycznej pokrzywdzonemu. Następnie został przekazany ratownikom medycznym, którzy zabrali go do szpitala.

Obława

W związku z ucieczką napastnika Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV ogłosił alarm dla policjantów. Do sprawy zostali zaangażowani policjanci z Woli i Bemowa. Grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki przeprowadzała na miejscu zdarzenia oględziny i zabezpieczała ślady kryminalistyczne.

Policjanci ustalili okoliczności zdarzenia i analizowali drogę ucieczki napastnika. Podjęte działania doprowadziły ich do ustalenia miejsca ukrycia się mężczyzny, a następnie do zatrzymania go w domku letniskowym, na terenie powiatu mińskiego w województwie mazowieckim.

Policjanci zatrzymali 33-latka Źródło zdjęcia: KRP Warszawa IV

Miał konflikty z prawem

Zatrzymany to 33-latek. Trafił do policyjnej celi. "Policjanci ustalili, że mężczyzna był w przeszłości notowany za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, za posiadanie narkotyków oraz podrabianie, przerabianie dokumentu lub używanie takiego sfałszowanego dokumentu jako autentycznego" - wymieniła Sulowska.

Podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie, która wszczęła śledztwo w tej sprawie. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratora, sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy wobec podejrzanego. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie.