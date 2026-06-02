Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Bemowo

Wszedł do mieszkania i zaatakował nożem. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa

|
Policjanci zatrzymali 33-latka
Policjanci zatrzymali podejrzanego o usiłowanie zabójstwa
Źródło wideo: KRP Warszawa IV
Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa IV
Policjanci prowadzili obławę za mężczyzną, podejrzanym o usiłowanie zabójstwa. Ustalili, że zaatakował pokrzywdzonego nożem i uciekł. Poszkodowany trafił do szpitala. Policjanci zatrzymali 33-latka na terenie powiatu mińskiego. Usłyszał zarzut.

Policjanci z warszawskiego Bemowa otrzymali informację, że w jednym z mieszkań doszło do napaści. Ze wstępnych informacji wynikało, że ubrany w kominiarkę sprawca wtargnął do mieszkania pokrzywdzonego i zaatakował go trzymając w ręku nóż.

"Pomiędzy mężczyznami wywiązała się szarpanina. Pokrzywdzony wybiegł z mieszkania na ulicę, napastnik pobiegł za nim, zadawał mu ciosy nożem, powodując rany cięte oraz kłute na ciele. Zaraz po tym sprawca uciekł" - poinformowała w komunikacie nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Kiedy policjanci dojechali na miejsce, udzielili pomocy medycznej pokrzywdzonemu. Następnie został przekazany ratownikom medycznym, którzy zabrali go do szpitala.

Obława

W związku z ucieczką napastnika Komendant Rejonowy Policji Warszawa IV ogłosił alarm dla policjantów. Do sprawy zostali zaangażowani policjanci z Woli i Bemowa. Grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki przeprowadzała na miejscu zdarzenia oględziny i zabezpieczała ślady kryminalistyczne.

Policjanci ustalili okoliczności zdarzenia i analizowali drogę ucieczki napastnika. Podjęte działania doprowadziły ich do ustalenia miejsca ukrycia się mężczyzny, a następnie do zatrzymania go w domku letniskowym, na terenie powiatu mińskiego w województwie mazowieckim.

Policjanci zatrzymali 33-latka
Policjanci zatrzymali 33-latka
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa IV

Miał konflikty z prawem

Zatrzymany to 33-latek. Trafił do policyjnej celi. "Policjanci ustalili, że mężczyzna był w przeszłości notowany za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, za posiadanie narkotyków oraz podrabianie, przerabianie dokumentu lub używanie takiego sfałszowanego dokumentu jako autentycznego" - wymieniła Sulowska.

Podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie, która wszczęła śledztwo w tej sprawie. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratora, sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy wobec podejrzanego. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie.

Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
41 min
pc
"Ogromny problem społeczny, którego nikt nie chce zauważyć", a pacjentów przybywa
TVN24
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
TVN24
28 min
pc
Mówi się, że to był skok stulecia, o nim, że to "geniusz przestępstwa". Właśnie opuścił więzienie
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Przestępczość w WarszawiePrzestępstwaPolicja
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Rowerzysta zaatakował seniorkę we Wrocławiu
"Zsiadł z roweru i pchnął na chodnik". Nowe ustalenia policji
TVN24
benzyna dystrybutor paliwo shutterstock_1922799440
Takie będą ceny paliw w środę. Nowe stawki
BIZNES
Gawkowski Nowacka
Ograniczenie dzieciom dostępu do pornografii i zakaz smartfonów w szkołach. Jest decyzja rządu
BIZNES
EN_01678540_0395
Putin sięgnął po rakiety Cyrkon, "spadają jak piorun". Rośnie liczba ofiar
TVN24
Burzowo, chmury, czerwiec
Pogoda na Boże Ciało i długi weekend
METEO
Szczury w kanalizacji
W mieście zapadła się ulica. Okazało się, że była pod nią sieć tuneli
TVN24
Para młoda podczas uroczystości weselnej
Niebezpieczny trend na weselach. "Wszyscy nagrywali"
TVN24
50-letnia Magdalena z Krakowa przez 20 lat nie wychodziła z mieszkania. Jej matka zaczęła zrzucać kartki
Ich córka ponad 20 lat nie wychodziła z mieszkania. "To jest nasza wina, moja i żony"
TVN24
kask dziecko AdobeStock_434911872
Bez kasku ani rusz. Nowe zasady dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg
Anna Bielecka
Azja, Turcja, Dalyan, Plaża Iztuzu shutterstock_422170012
Nowe zasady dla turystów w Turcji. Surowe kary za złamanie przepisów
BIZNES
Order Orła Białego
"Rozdawanie na lewo i prawo". Który prezydent nadał najwięcej Orderów Orła Białego
Zuzanna Karczewska
pap_20231206_120
Śmierć 21-latki na pasach. Ustalenia prokuratury
TVN24
Patryk Jaki
Jest wniosek o "zgodę na pociągnięcie europosła Jakiego do odpowiedzialności karnej"
TVN24
Uroczystość zaprzysiężenia Prezydenta RP Karola Nawrockiego przed Zgromadzeniem Narodowym
Polacy o pierwszej damie. Wyraźna różnica w porównaniu z mężem
TVN24
Hel-666
Zagraniczne media o polskiej "Highway to Hel"
TVN24
Jeżozwierz spacerował koło domów we wsi Krzywaczka
Specjalista przyjechał odłowić jeżozwierza. Okazało się, że własnego
TVN24
Awaria pociągu Kolei Mazowieckich
Awaria pociągu na linii otwockiej. Utrudnienia
Wawer
Zastrzelono sześć osób w Muscatine, w stanie Iowa
Siedem osób nie żyje. "Po prostu brakuje mi słów"
TVN24
Amerykańskie myśliwce F-35A Lightning II
USA gotowe "otwarte na rozmowy" o broni atomowej. Polska wśród zainteresowanych
TVN24
Aleksandra Gajewska i Michał Wawer
Poseł Konfederacji: jestem przeciwny metodzie in vitro
TVN24
Wyrok sądu
Wyrwał kobiecie torebkę, przejechała go samochodem. "Nie chciałam zabić"
TVN24
Nocne trzęsienie ziemi we Włoszech
Trzęsienie ziemi we Włoszech. Mieszkańcy wybiegali z domów
METEO
Bartosz Cichocki
Były ambasador reaguje na decyzję Zełenskiego. Zwrócił odznaczenie
TVN24
Zbigniew Ziobro
Polska wystąpiła o uchylenie Ziobrze statusu uchodźcy
TVN24
Z lotniska trafił do zakładu karnego
Zamiast na wakacje w Hiszpanii, trafił do zakładu karnego
Włochy
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
12-latek zniszczył siekierą drzwi wejściowe do szkoły
Podkarpacie
Zakrzówek
Popularne kąpielisko zamknięte. W wodzie tajemnicza substancja
TVN24
Bitcoin krypto
Bitcoin najniżej od dwóch miesięcy. Inwestorzy reagują na geopolitykę
BIZNES
52 min
Wołodymyr Zełenski
Katastrofalna decyzja Zełenskiego. "Będzie miała ogromne konsekwencje polityczne"
TVN24
imageTitle
Regulaminowy paradoks Chwalińskiej. Awansu jest pewna, gry w Wimbledonie nie
EUROSPORT
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki