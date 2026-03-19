Bemowo

Wrażliwe dane osobowe na wysypisku

Dane na dzikim wysypisku śmieci
Źródło: Straż miejska / UM Warszawa
Strażnicy miejscy podczas patrolu natknęli się na dzikie wysypisko na Bemowie. Były to głównie poremontowe śmieci. Wśród nich znaleźli jednak coś istotnego, co uchronili przed wpadnięciem w niepowołane ręce.

Strażnicy miejscy patrolujący w poniedziałek Bemowo zwrócili uwagę na nielegalne wysypisko. Znajdowało się na polnej drodze, biegnącej wzdłuż trasy S8, w okolicy terenów rekreacyjnych i w pobliżu budynków sekcji bokserskiej oraz strzeleckiej Legii Warszawa.

Wysypisko tworzyły odpady poremontowe: gruz, stare meble, wykładziny.

Strażnicy przyjrzeli się porozrzucanym przedmiotom. Zwracali uwagę na to, czy wśród śmieci nie ma odpadów niebezpiecznych dla ludzi lub środowiska.

Dane na dzikim wysypisku śmieci
Dane na dzikim wysypisku śmieci
Źródło: Straż Miejska Warszawa

Zauważyli coś istotnego

Podczas przeglądania śmieci zwrócili uwagę na jedną rzecz. "Zauważyli kartę bankową oraz dokument zawierający pełne dane osobowe 67-letniej kobiety. Funkcjonariusze zabezpieczyli informacje przed wykorzystaniem przez osoby niepowołane, przekazując je policji" - czytamy w komunikacie straży miejskiej.

Dane, na które natknęli się funkcjonariusze, mogą również pomóc w ustaleniu osoby odpowiedzialnej za zaśmiecenie. "To właśnie ona lub zarządca terenu zostaną zobligowani do usunięcia szpecącego wysypiska" - zaznaczono w komunikacie straży.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż Miejska Warszawa

OdpadyStraż miejskaDane osobowe
