Bemowo Przekazała im dużą kwotę "na inwestycje". Chcieli więcej Oprac. Katarzyna Kędra |

Kobieta straciła oszczędności, policja zatrzymała dwie osoby Źródło wideo: KRP Warszawa IV Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa IV

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Historia rozpoczęła się od telefonu rzekomego doradcy inwestycyjnego.

"Oszust krok po kroku instruował kobietę, zdobywając jej zaufanie i nakłaniając do przekazania oszczędności. 77-latka uwierzyła w przedstawioną wersję i jeszcze tego samego dnia przekazała ponad 53 tysiące złotych osobiście kobiecie, która zaraz po przejęciu pieniędzy oddaliła się z miejsca jej zamieszkania" - przekazała w komunikacie rzeczniczka bemowskiej policji podinspektor Marta Sulowska.

Zatrzymania po oszustwie na Bemowie Źródło zdjęcia: KRP Warszawa IV

Przyszedł po 37 tysięcy złotych

Oszuści jednak nie zrezygnowali z dalszych działań. Policjantka opisała, że następnie, pod drzwiami kobiety pojawił się jeszcze 19-latek, który przyszedł odebrać od 77-latki kolejne "pieniądze na inwestycje". Na miejscu czekali już na niego kryminalni z Bemowa. Tym razem chodziło o wyłudzenie od kobiety 37 tysięcy złotych.

"Mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku. Dalsze intensywne czynności operacyjne doprowadziły śledczych do 18-latki, która miała związek z wcześniejszym oszustwem" - podkreśliła rzeczniczka.

Podejrzani trafili do aresztu

Podinspektor Sulowska zaznaczyła, że po zgromadzeniu materiału dowodowego podejrzana usłyszała zarzut dotyczący oszustwa, natomiast 19-latek odpowie za usiłowanie oszustwa.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie, sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwo grozi im kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.