Mieszkańcy Boernerowa przez miesiąc będą odcięci od gazu. Przebudowa sieci

Remont. Mieszkańcy bez gotowania, kąpieli i ogrzewania

- Nie jest to żadna awaria, ale modernizacja linii gazowej. Remonty są konieczne, ale ten ma trwać 30 dni i niestety na początku jesieni, po rozpoczęciu roku szkolnego. Dotyczy to około 70-80 domów zamieszkałych przez ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych oraz rodzin z małymi dziećmi. Wszyscy mieszkańcy korzystają z gazu do gotowania, ogrzewania wody i domów. Przez miesiąc będziemy pozbawieni możliwości gotowania, kąpieli i ewentualnego ogrzewania domów gazem - relacjonuje w rozmowie z redakcją Kontakt 24 mieszkanka Bemowa.

Przebudowa sieci gazowej niemożliwa bez wstrzymania dostaw

Harmonogram prac - bez gazu od dwóch tygodni do miesiąca

Najpierw (1-17.09) gaz zostanie wyłączony mieszkańcom ulic Kunickiego i Westerplatte oraz Telefonicznej (od ul. Westerplatte do ul. Kleeberga). Łącznie to 41 odbiorców. Dłużej, bo od 1 do 28 września będą mieszkańcy Telefonicznej na odcinku od Westerplatte do Natalii (10 adresów). Przez cały miesiąc nie będą mieli gazu mieszkający przy Bawełnianej (35 odbiorców).