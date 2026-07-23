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Bemowo

W tydzień wyłudził 160 tysięcy złotych. 106 zarzutów dla oszusta

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Mężczyzna wypłacał nieswoje pieniądze za pomocą kodów BLIK (zdjęcie ilustracyjne)
Nowe oszustwo cyberprzestępców - BLIK
Źródło zdj. gł.: TVN24
Policjanci z warszawskiego Bemowa zatrzymali oszusta, który podszywał się pod inne osoby i wypłacał pieniądze za pomocą kodów BLIK. 40-latkowi w tydzień udało się wyłudzić od pokrzywdzonych ponad 160 tysięcy złotych. Podejrzanemu przedstawiono aż 106 zarzutów.

Kilka dni temu bemowscy policjanci zwrócili uwagę na mężczyznę przy bankomacie. Co chwilę podchodził i nerwowo rozglądał się dookoła siebie. Okazało się, że wypłacał pieniądze z bankomatu od oszukanych ludzi.

160 tysięcy złotych w siedem dni

"40-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Policjanci zgromadzili materiał dowodowy. Podejrzany usłyszał łącznie 106 zarzutów dotyczących oszustwa. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola w Warszawie wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego. Sąd przychylił się do wniosku, podejrzany trafił do aresztu na trzy miesiące" - poinformowała w komunikacie rzeczniczka bemowskiej policji nadkomisarz Marta Sulowska.

Ja wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, podejrzany w trakcie siedmiu dni wyłudził od pokrzywdzonych ponad 160 tysięcy złotych. "Wprowadzał w błąd pokrzywdzonych co do swojej tożsamości i przy użyciu kodów bankowych doprowadził ich do utraty pieniędzy" - podkreśliła nadkomisarz Sulowska.

Za oszustwo grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Przestępczość w WarszawiePolicjaoszustwo
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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