W łazience i piwnicy miał narkotyki. Wcześniej był notowany

Policjanci z Bemowa zatrzymali podejrzanego o posiadanie narkotyków Źródło: KRP Warszawa IV

Policjanci ustalili, że w jednym z mieszkań na Bemowie mogą znajdować się narkotyki. "Podczas przeszukania mieszkania 25-latka znaleźli w łazience torebkę z suszem roślinnym i zabezpieczyli gotówkę w kwocie niemalże 50 tysięcy złotych" - poinformowała w komunikacie nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

W piwnicy funkcjonariusze znaleźli kolejne narkotyki: trzy kilogramy mefedronu i prawie 200 gramów suszu roślinnego. Na miejscu pracował też przewodnik z psem wyszkolonym do wyczuwania zapachu narkotyków.

Był notowany, został aresztowany

Wszystkie zabezpieczone substancje zostały przekazane do dalszych badań, a 25-letni mężczyzna został zatrzymany. "Policjanci ustalili, że 25-latek był notowany za przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii" - przekazała Sulowska.

W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola podejrzany usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowej. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat więzienia.

Na wniosek prokuratora sąd aresztował 25-latka na trzy miesiące.