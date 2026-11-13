Bemowo W dwóch samochodach ukrył 30 kilogramów narkotyków Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

W dwóch samochodach ukrył 30 kilogramów narkotyków Źródło wideo: Komenda Stołeczna Policji Źródło zdj. gł.: Komenda Stołeczna Policji

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Policjanci wpadli na trop 40-latka, powiązanego ze środowiskiem pseudokibiców jednego z warszawskich klubów. Z ich ustaleń wynikało, że mężczyzna zajmował się wprowadzaniem do obrotu hurtowych ilości narkotyków, które magazynował w Citroenie Berlingo, zaparkowanym na podziemnym parkingu jednego z bloków przy ulicy Coopera.

Mundurowi udali się na miejsce. W pewnym momencie zauważyli, jak na parking wjeżdża BMW, kierowane przez będącego w ich zainteresowaniu mężczyznę. Mundurowi wylegitymowali kierowcę. Podczas przeszukania w saszetce zatrzymanego znaleźli kluczyk do Citroena oraz 16 tysięcy złotych w gotówce.

30 kilogramów, warte ponad milion

"W trakcie dalszych czynności policjanci przeszukali BMW, w bagażniku którego znaleźli torbę podróżną z siedmioma workami foliowymi wypełnionymi białą skrystalizowaną substancją. Podobna torba znajdowała się również w Citroenie. W niej również znajdowało się siedem worków foliowych, z białą skrystalizowaną substancją, ponadto cztery pakiety zbrylonej substancji koloru białego oraz torba papierowa ze skrystalizowaną białą substancją" - opisała Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Narkotyki ukryte były w samochodach Mężczyzna został zatrzymany Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji Mężczyzna został zatrzymany Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji Narkotyki znalezione przez policjantów Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji Narkotyki znalezione przez policjantów Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji Gotówka i biżuteria zabezpieczone przez policjantów Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji

Jak dodała, w sumie w obu pojazdach znajdowało się prawie 31 kilogramów narkotyków. Po specjalistycznych badaniach okazało się, że były to mefedron i kokaina o czarnorynkowej wartości około 1,6 miliona złotych.

Policjanci udali się również do miejsca zamieszkania zatrzymanego. Tam w trakcie przeszukania znaleźli i zabezpieczyli na poczet przyszłych kar 200 euro i męską biżuterię.

Trafił do aresztu

Zatrzymany 40-latek w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Sąd na wniosek prokuratora tymczasowo aresztował go na trzy miesiące.