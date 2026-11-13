W dwóch samochodach ukrył 30 kilogramów narkotyków
Policjanci wpadli na trop 40-latka, powiązanego ze środowiskiem pseudokibiców jednego z warszawskich klubów. Z ich ustaleń wynikało, że mężczyzna zajmował się wprowadzaniem do obrotu hurtowych ilości narkotyków, które magazynował w Citroenie Berlingo, zaparkowanym na podziemnym parkingu jednego z bloków przy ulicy Coopera.
Mundurowi udali się na miejsce. W pewnym momencie zauważyli, jak na parking wjeżdża BMW, kierowane przez będącego w ich zainteresowaniu mężczyznę. Mundurowi wylegitymowali kierowcę. Podczas przeszukania w saszetce zatrzymanego znaleźli kluczyk do Citroena oraz 16 tysięcy złotych w gotówce.
30 kilogramów, warte ponad milion
"W trakcie dalszych czynności policjanci przeszukali BMW, w bagażniku którego znaleźli torbę podróżną z siedmioma workami foliowymi wypełnionymi białą skrystalizowaną substancją. Podobna torba znajdowała się również w Citroenie. W niej również znajdowało się siedem worków foliowych, z białą skrystalizowaną substancją, ponadto cztery pakiety zbrylonej substancji koloru białego oraz torba papierowa ze skrystalizowaną białą substancją" - opisała Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.
Jak dodała, w sumie w obu pojazdach znajdowało się prawie 31 kilogramów narkotyków. Po specjalistycznych badaniach okazało się, że były to mefedron i kokaina o czarnorynkowej wartości około 1,6 miliona złotych.
Policjanci udali się również do miejsca zamieszkania zatrzymanego. Tam w trakcie przeszukania znaleźli i zabezpieczyli na poczet przyszłych kar 200 euro i męską biżuterię.
Trafił do aresztu
Zatrzymany 40-latek w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Sąd na wniosek prokuratora tymczasowo aresztował go na trzy miesiące.