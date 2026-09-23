Bemowo Przyjechał na komisariat, żeby zapłacić grzywnę. Na jaw wyszły inne sprawy Oprac. Dariusz Gałązka |

26-latek został zatrzymany Źródło wideo: KRP Warszawa IV Źródło zdj. gł.: KRP IV

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Policjanci z warszawskiego Bemowa poszukiwali 26-letniego obywatela Uzbekistanu, który miał zasądzoną karę 20 dni więzienia. Mężczyzna wiedział, że jest poszukiwany. Kierowca przewozu osób na aplikację przyjechał do komisariatu samochodem.

Wyszło na jaw, że ma cofnięte prawo jazdy

26-latek miał możliwość uniknięcia więzienia poprzez zapłatę grzywny. Chciał to zrobić, ale w trakcie jego pobytu na komisariacie, funkcjonariusze zaczęli dokładnie sprawdzać jego prawo jazdy. Dostrzegli różnicę z innym dokumentem, którym się posługiwał.

"Okazało się, że mężczyzna ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów oraz wydane dwie decyzje o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. 26-latek nie potrafił wyjaśnić całej sytuacji" - poinformowała podinspektor Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

26-latek został zatrzymany Źródło zdjęcia: KRP Warszawa IV

Przymusowy powrót i zakaz wjazdu do Polski

26-latek został zatrzymany. Usłyszał z trzy zarzuty dotyczące niestosowania się do zakazu prowadzenia pojazdów oraz kierowania pojazdem mimo cofniętych uprawnień.

"Mężczyznę przekazano funkcjonariuszom z placówki Straży Granicznej w Warszawie. Uzbek otrzymał decyzję zobowiązującą do powrotu z zakazem wjazdu do Polski i pozostałych państw strefy Schengen na okres pięciu lat. Skierowano również wniosek do sądu o umieszczenie go w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców do czasu opuszczenia przez niego terytorium RP" - podsumowała podinsp. Sulowska.