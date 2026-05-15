Druga linia metra na skróconej trasie przez pozostawiony bagaż
"Z przyczyn technicznych na stacji Metro Bemowo, pociągi metra kursują na odcinku: Metro Bródno <> Metro Księcia Janusza. Zamknięte stacje: Metro Bemowo i Metro Ulrychów.
Zostały wydłużone linie 714, 719, 729 jadące w kierunku Metra Bemowo:
l. 714, 719, 729 > Metro Bemowo: … – Górczewska – Metro Księcia Janusza 01 - przestrzega w komunikacie na ten temat Zarząd Transportu Miejskiego.
Rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń przekazała nam, że utrudnienia są związane z pozostawionym na stacji bagażem. - Na miejscu pracują służby. Metro ruszy po zakończeniu ich działań - podkreśla.
Źródło: tvnwarszawa.pl