Ukradł alkohol, gazem zaatakował ochroniarza

Do patrolu podbiegła kobieta, informując, że jest pracownicą sklepu i razem z ochroniarzem próbowała ująć sprawcę kradzieży. Ale ten uciekł.

- Mężczyzna ukradł alkohol i wybiegł ze sklepu. Widząc, co się dzieje, pracownik ochrony ruszył za nim. Sprawca szarpał się z nim i rozpylił w jego kierunku gaz - przekazała w komunikacie nadkomisarz Marta Sulowska, rzecznika Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Mężczyzna uciekł w kierunku pobliskiego budynku, został zatrzymany.

W wolskiej prokuraturze usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego dozoru policyjnego. Za kradzież rozbójniczą grozi kara do 10 lat więzienia.

