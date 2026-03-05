Za "policyjną akcją" stali nastoletni oszuści. Senior stracił 25 tysięcy złotych

Mazowiecka policja o oszustwach "na wnuczka" i "na policjanta" Źródło: Mazowiecka policja

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wszystko zaczęło się od tego, że do 89-latka zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Informował, że "prowadzona jest akcja policyjna, a pieniądze, które znajdują się w banku, są zagrożone".

Przekazał pieniądze na hasło "kurier"

"Zaznaczał, że pracownicy banku są w zmowie z przestępcami i nie należy ich o niczym informować. Mężczyzna przekonany, że rozmawia z funkcjonariuszem, nieświadomy całej sytuacji, zgodnie z instrukcją rzekomego policjanta, pojechał do banku. Pamiętając o słowach "policjanta" , żeby "nie wydać akcji", najpierw pobrał 25 tysięcy złotych w jednym z banków, następnie na umówione hasło "kurier" przekazał pieniądze mężczyźnie" - wyjaśniła w komunikacie rzeczniczka bemowskiej policji nadkomisarz Marta Sulowska.

Dalej oszuści polecili seniorowi, by pojechał do innego banku po kolejne pieniądze.

Policjanci ustalili tożsamość sprawców i namierzyli ich w jednym z mieszkań w Śródmieściu. Zatrzymali 15-latka i 17-latka. Kryminalni odzyskali również część skradzionych pieniędzy. Policjanci dotarli do pokrzywdzonego, który w pewnym momencie zorientował się, że padł ofiarą oszustów.

Trzech nastolatków zatrzymanych w związku z oszustwem "na policjanta" Źródło: KRP Warszawa IV

Znaleźli dużo marihuany i mefedronu

"Podczas przeszukania policjanci znaleźli narkotyki w znacznych ilościach (łącznie ponad 200 gramów marihuany i mefedronu). Ustalili, że zatrzymany 17-latek był wcześniej kilkukrotnie poszukiwany do ośrodków wychowawczych oraz posiadał aktualne poszukiwania, również do ośrodka wychowawczego" - poinformowała nadkomisarz Sulowska.

Policjanci ustalili też tożsamość i miejsce ukrywania się trzeciej osoby mającej związek z oszustwami. Do zatrzymania doszło na Targówku. 17-latek był również poszukiwany do ośrodka wychowawczego.

Trzech nastolatków zatrzymanych w związku z oszustwem "na policjanta" Źródło: KRP Warszawa IV

Zarzuty i tymczasowe areszty

Zatrzymani trafili do komisariatu na Bemowie. Usłyszeli zarzuty: usiłowania oszustwa i oszustwa, działając wspólnie i w porozumieniu. Nieletni odpowie także za posiadanie znacznej ilości narkotyków.

Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec dwóch 17-latków tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Natomiast sąd rodzinny zastosował wobec 15-latka trzymiesięczne schronisko dla nieletnich.

Za oszustwo grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie.

Policja ostrzega przed oszustwami "na wnuczka" i "na policjanta" Źródło: KRP V

Opracowała Katarzyna Kędra