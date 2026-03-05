Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Bemowo

Za "policyjną akcją" stali nastoletni oszuści. Senior stracił 25 tysięcy złotych

Trzech nastolatków zatrzymanych w związku z oszustwem "na policjanta"
Mazowiecka policja o oszustwach "na wnuczka" i "na policjanta"
Źródło: Mazowiecka policja
Przekonali starszego mężczyznę, że na potrzeby "policyjnej akcji" musi przekazać kurierowi 25 tysięcy złotych. Prawdziwi funkcjonariusze z Bemowa namierzyli i zatrzymali trzech nastolatków w sprawie oszustwa "na policjanta". Najmłodszy z zatrzymanych ma 15 lat.

Wszystko zaczęło się od tego, że do 89-latka zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Informował, że "prowadzona jest akcja policyjna, a pieniądze, które znajdują się w banku, są zagrożone".

Przekazał pieniądze na hasło "kurier"

"Zaznaczał, że pracownicy banku są w zmowie z przestępcami i nie należy ich o niczym informować. Mężczyzna przekonany, że rozmawia z funkcjonariuszem, nieświadomy całej sytuacji, zgodnie z instrukcją rzekomego policjanta, pojechał do banku. Pamiętając o słowach "policjanta" , żeby "nie wydać akcji", najpierw pobrał 25 tysięcy złotych w jednym z banków, następnie na umówione hasło "kurier" przekazał pieniądze mężczyźnie" - wyjaśniła w komunikacie rzeczniczka bemowskiej policji nadkomisarz Marta Sulowska.

Dalej oszuści polecili seniorowi, by pojechał do innego banku po kolejne pieniądze.

Policjanci ustalili tożsamość sprawców i namierzyli ich w jednym z mieszkań w Śródmieściu. Zatrzymali 15-latka i 17-latka. Kryminalni odzyskali również część skradzionych pieniędzy. Policjanci dotarli do pokrzywdzonego, który w pewnym momencie zorientował się, że padł ofiarą oszustów.

Trzech nastolatków zatrzymanych w związku z oszustwem "na policjanta"
Trzech nastolatków zatrzymanych w związku z oszustwem "na policjanta"
Źródło: KRP Warszawa IV

Znaleźli dużo marihuany i mefedronu

"Podczas przeszukania policjanci znaleźli narkotyki w znacznych ilościach (łącznie ponad 200 gramów marihuany i mefedronu). Ustalili, że zatrzymany 17-latek był wcześniej kilkukrotnie poszukiwany do ośrodków wychowawczych oraz posiadał aktualne poszukiwania, również do ośrodka wychowawczego" - poinformowała nadkomisarz Sulowska.

Policjanci ustalili też tożsamość i miejsce ukrywania się trzeciej osoby mającej związek z oszustwami. Do zatrzymania doszło na Targówku. 17-latek był również poszukiwany do ośrodka wychowawczego.

Trzech nastolatków zatrzymanych w związku z oszustwem "na policjanta"
Trzech nastolatków zatrzymanych w związku z oszustwem "na policjanta"
Źródło: KRP Warszawa IV

Zarzuty i tymczasowe areszty

Zatrzymani trafili do komisariatu na Bemowie. Usłyszeli zarzuty: usiłowania oszustwa i oszustwa, działając wspólnie i w porozumieniu. Nieletni odpowie także za posiadanie znacznej ilości narkotyków.

Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec dwóch 17-latków tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Natomiast sąd rodzinny zastosował wobec 15-latka trzymiesięczne schronisko dla nieletnich.

Za oszustwo grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie.

Policja ostrzega przed oszustwami "na wnuczka" i "na policjanta"
Policja ostrzega przed oszustwami "na wnuczka" i "na policjanta"
Źródło: KRP V
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nagranie z monitoringu
"Ten biały proszek nie jest narkotykiem". Kłamał
Okolice
Uciekał przed policją, został zatrzymany
Uciekał przed policją, "celowo uderzył w radiowóz"
Okolice
Policja znalazła u 68-latki narkotyki
Część narkotyków ukryła w bieliźnie, wyczuł je policyjny pies
Okolice

Opracowała Katarzyna Kędra 

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa IV

Udostępnij:
Tagi:
PolicjaPrzestępczość w Warszawieoszustwa
Czytaj także:
Dziki w Warszawie
W tych dzielnicach odstrzelono najwięcej dzików
Wawer
Nagranie z monitoringu
"Ten biały proszek nie jest narkotykiem". Kłamał
Okolice
Strażnicy miejscy pomogli kobiecie
Zza przystanku dochodził kobiecy głos wzywający pomocy
Kopiec Powstania Warszawskiego
IPN oburzony "dewastacją" krzyży. Zarząd Zieleni tłumaczy, że to roztopy
Mokotów
Nowe skille ambasadora
"Odblokowano nową umiejętność". Ambasador kontra podziemia dworca
Widok na bibliotekę (I nagroda)
Biblioteka pod okiem dzika
Wesoła
Mężczyzna został zatrzymany
Zaniedbał psa, grozi mu więzienie
Ursynów
Wypadek Beaty Szydło. Oświęcim 2017 r.
Sprawa wypadku Beaty Szydło. Kolejny były funkcjonariusz BOR z zarzutami
TVN24
Uciekał przed policją, został zatrzymany
Uciekał przed policją, "celowo uderzył w radiowóz"
Okolice
Pożar w mieszkaniu w Brwinowie
Pożar mieszkania zaczął się od zabawki
Okolice
Willa Glassa, ul. Piasta 12
Kiedyś mieszkały tu elity. Cztery podwarszawskie wille w rejestrze zabytków
Okolice
Uczeń zaatakował nauczyciela szkoły w Piasecznie
Uczeń rzucił się z pięściami na nauczyciela
Okolice
Ruszyła przebudowa w alei Jana Pawła II
Ruszyła jedna z najważniejszych tegorocznych inwestycji drogowych
Zarzuty i areszt po wtargnięciu do Centrum Usług Społecznych (zdj. ilustracyjne)
Obrażał urzędników i im groził. Zarzuty i areszt dla 50-latka
Okolice
Prace w tunelu tramwajowym do Dworca Zachodniego
Tak wygląda pierwszy w Warszawie tunel tramwajowy
Ochota
Kobieta straciła przez oszusta matrymonialnego 20 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Codziennie pisał i wysyłał zdjęcia, poprosił o pieniądze
Okolice
Turyści z Dubaju na Lotnisku Chopina
"Podróż trwała dziesięć godzin, a w tamtą stronę pięć i pół". W nocy wrócili z Dubaju
Włochy
Służby przy zawalonej hali w Mławie
Zawalił się dach hali, zginęli dwaj bracia. Prokuratura o przyczynie tragedii
Okolice
Trasa S10 ma przebiegać w pobliżu Płocka
Połączy Warszawę ze Szczecinem. Plany na trasę S10
Okolice
Policja znalazła u 68-latki narkotyki
Część narkotyków ukryła w bieliźnie, wyczuł je policyjny pies
Okolice
Ładunek spadł z samochodu
Ładunek spadł z przyczepki na jezdnię. Tuż przed radiowozem
Okolice
Tragedia na przejeździe kolejowym w Susku Nowym
Śmierć matki i syna na przejeździe kolejowym. Ustalenia śledczych
Okolice
Na Białołęce powstanie nowy skwer
Ogród deszczowy, droga rowerowa i zieleń. Będzie nowy skwer
Białołęka
Nie żyje Adam Chełstowski
Ceniony fotograf zmarł na Placu Zamkowym. "Minuty płynęły bezlitośnie"
Kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość
Gnał 160 kilometrów na godzinę. "Chwila brawury może kosztować znacznie więcej niż mandat"
Okolice
Jeden z zatrzymanych w sprawie pobicia na stacji paliw
Areszty po brutalnym pobiciu na stacji benzynowej
Wola
Alan R. doprowadzony do sądu
Zabił współlokatora, ciało poćwiartował. Zbadają go psychiatrzy
Słupsk
Rusza bezpłatne czipowanie psów i kotów w Warszawie
Bezpłatnie zaczipują zwierzę. Żeby nie zginęło
Mężczyzna został zatrzymany
"Samochodowy chirurg" zatrzymany. "Operacje" przeprowadzał w centrum miasta
Ktoś prawdopodobnie strzelał do tramwaju
Ostrzelany tramwaj. Policjanci szukają sprawcy, tramwajarze naprawiają skład
Praga Północ
Zwiń opisWięcej
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki