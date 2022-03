Zmienione trasy autobusów po otwarciu nowych stacji metra. ZTM pokazał propozycje dla Bemowa i Woli

Wkrótce zakończy się budowa pięciu nowych stacji drugiej linii metra: Ulrychów i Bemowo oraz Zacisze, Kondratowicza i Bródno. Uruchomienie nowych odcinków będzie wiązało się z korektami tras i rozkładów jazdy autobusów miejskich. Zarząd Transportu Miejskiego przedstawił propozycje zmian po oddaniu do użytku zachodniej nitki podziemnej kolejki. "Metro na trasie wydłużonej do stacji Bemowo zapewni najsprawniejszą komunikację znacznej części Bemowa i Woli ze Śródmieściem, Pragą i Targówkiem. Jednocześnie dotychczasowe linie autobusowe pozostaną, a do stacji metra Bemowo dogodny dojazd zyskają nie tylko mieszkańcy Bemowa, ale także mieszkańcy północnego Ursusa" - przekazał ZTM.

Do nowej stacji metra Bemowo będzie można dojechać tramwajami linii 10, 11, 26 i 28 oraz autobusami linii 149, 167, 171, 177, 523, 714, 719 i 729 . Z Bemowa do Śródmieścia nadal będzie można podróżować bezpośrednimi liniami tramwajowymi 10, 20, 23, 24 i 26 . ZTM zaproponował, aby na swoich trasach pozostały autobusy linii 105, 129, 189, 523 .

Proponowane zmiany tras i rozkładów jazdy

Autobusy linii 112 będą kursowały częściej (w godzinach szczytu co 10 minut) na trasie z Marek do Nowego Bemowa. "Chcemy, aby utrudnienia w ruchu często zakłócające przejazd trasą S8 nie wpływały negatywnie na kursowanie autobusów na Bemowie" - tłumaczył ZTM. Autobusy linii 112 na odcinku bemowskim zastąpią tramwaje linii 11 i 26 oraz autobusy 171 i 177 na nowych trasach.

Trasa linii 197 zostałaby skrócona do pętli Cmentarz Wolski. Na dalszym odcinku trasy do Ursusa zastąpi ją 716.

Trasa linii 201 zostałaby skrócona do stacji metra Księcia Janusza, do pętli Znana będą dojeżdżały autobusy linii 190. "Proponujemy także skierowanie linii 201 we wszystkich kursach do pętli Nowe Bemowo trasą najkrótszą, z pominięciem ul. Żołnierzy Wyklętych" - zaproponował ZTM.