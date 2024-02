Powiedział policjantom, że nerwowo się rozgląda, "bo spóźnia się kolega". W aucie miał narkotyki

Narkotyki w mieszkaniu 30-latka

30-latek został zatrzymany. Wszystkie substancje zostały zabezpieczone, poddane oględzinom i dalszym badaniom. Śledczy zgromadzili materiał dowodowy. - W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola podejrzany usłyszał zarzut posiadania prawie kilograma środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste, haszyszu w ilości ponad 49 gramów, amfetaminy w ilości ponad 26 gramów, MDMA w ilości 18 gramów, LSD oraz grzybów zawierających psylocynę i przygotowania do wprowadzania ich do obrotu - wymieniła policjantka. Przypomniała też, że za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.