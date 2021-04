Podchorąży WAT zmarł po biegu w pełnym rynsztunku. Jest akt oskarżenia przeciwko wykładowcom

Blisko dwa lata po śmierci studenta Wojskowej Akademii Technicznej do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko dwóm wykładowcom. Zarzucono im, że narazili 48 studentów - podchorążych na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia oraz nieumyślnie spowodowali zgon jednego z nich. Do tragedii doszło podczas biegów na 10 kilometrów z pełnym rynsztunkiem wojskowym.

Prokuratura Krajowa poinformowała w czwartek, że akt oskarżenia został skierowany do sądu przez Departament do Spraw Wojskowych. Dotyczy on ćwiczeń podchorążych III roku WAT zorganizowanych 11 czerwca 2019 roku. "Jak wynika z ustaleń śledztwa, cywilni wykładowcy zorganizowali i przeprowadzili dla studentów zaliczenie śródsemestralne zajęć sportowych, czyli marszobieg w mundurze, w tym w butach wojskowych i z pięciokilogramowym oporządzeniem, na dystansie 10 kilometrów" - przypomniała prokuratura.