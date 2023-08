Mata, Sokół, Żabson na bemowskim lotnisku. Jak dotrzeć na SBM FFestiwal

Od środy, 23 sierpnia do soboty, 26 sierpnia, na lotnisku na Bemowie odbędą się koncerty w ramach festiwalu SBM FFestiwal. Warszawski Transport Publiczny informuje o utrudnieniach. Autobusy linii 122, 171, 220, N01 i N43 mogą zostać skierowane na trasy zmienione. Po zakończeniu koncertów uruchomione zostaną dodatkowe autobusy do metra.

Mata, Sokół, Sobel, Żabson, Guzior, Białas, Jan-Rapowanie, Lanek, SB Maffija Classics to tylko niektórzy raperzy, którzy wystąpią w czasie SBM FFestiwal. Koncerty będą sie odbywać na bemowskim lotnisku od środy do soboty (od 23 do 26 sierpnia).