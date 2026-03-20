Samolot zjechał z pasa startowego, zarył przodem w ziemię

Lotnisko na Bemowie Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jako pierwszy o zdarzeniu poinformował serwis Miejski Reporter. Do incydentu doszło w piątek po godzinie 16. Awionetka z Aeroklubu Warszawskiego tuż po lądowaniu opuściła pas startowy i uderzyła przodem w obrośniętą trawą ziemię. Uszkodzeniu uległ również ogon maszyny.

Jak poinformował młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji, awionetką podróżowały dwie osoby. - Nikomu nic się nie stało. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości obu tych osób. Były trzeźwe. Funkcjonariusze zabezpieczali teren do przyjazdu Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych - powiedział policjant.

To właśnie PKBWL wyjaśni przyczyny tego groźnego incydentu.

Opracował Dariusz Gałązka