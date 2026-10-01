Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Radni KO z Krakowa pozwali w trybie wyborczym Łukasza Gibałę
Radni KO z Krakowa pozwali w trybie wyborczym Łukasza Gibałę
Bemowo

Jak pojadą autobusy po otwarciu metra na Bemowie? Ruszyły konsultacje

|
Konsultacje społeczne w sprawie komunikacji po otwarciu nowych stacji metra
Nowy odcinek metra, jazda w kabinie
Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: UM Warszawa
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Po otwarciu nowych stacji metra na Bemowie Zarząd Transportu Miejskiego szykuje zmiany w kursowaniu autobusów. Przygotował propozycje układu komunikacyjnego, a teraz czeka na opinie pasażerów. Konsultacje potrwają do 25 października. Cztery linie autobusowe mają zniknąć z rozkładu, pojawią się też dwie nowe.

Według zapewnień ratusza trzy nowe stacje bemowskiego odcinka metra: Lazurowa, Chrzanów i Karolin, zostaną otwarte na początku przyszłego roku. Zarząd Transportu Miejskiego zaproponował zmiany w układzie komunikacyjnym po ich otwarciu. Głównym założeniem nowego układu jest poprawa połączenia ze stacją Karolin dla mieszkańców Ursusa i Włoch po północnej stronie linii kolejowej. ZTM chce też m.in. lepiej obsłużyć nowe osiedla mieszkaniowe w Ursusie (na terenach dawnej fabryki) i na Chrzanowie i zastąpić linie kursujące rzadko (co 30 minut) liniami z częstszymi kursami.

"Linie autobusowe aktualnie czasowo kończące trasy w rejonie stacji metra Bemowo wrócą na pętlę na osiedlu Górczewska, obecnie znajdującą się przy stacji Lazurowa; równocześnie pętla zmieni nazwę na Metro Lazurowa" - przekazał ZTM.

Konsultacje społeczne w sprawie komunikacji po otwarciu nowych stacji metra
Konsultacje społeczne w sprawie komunikacji po otwarciu nowych stacji metra
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Cztery linie autobusowe do likwidacji

Wśród konsultowanych propozycji jest likwidacja czterech linii autobusowych i dodanie dwóch nowych. Zlikwidowane mają zostać linie 129 (miałaby zostać odcinkowo zastąpiona przez linie kursujące z wyższymi częstotliwościami 201 i 228 na zmienionych trasach), 171 (zastąpiona przez linię metra M2, nową linię 155 oraz linie 523, 190 i 131), 249 (zastąpiona przez nową linię 155 i linię 177 na zmienionej trasie) i 349 (zastąpiona przez linię całotygodniową 149 na zmienionej trasie).

ZTM proponuje nową linię 155, która zapewniłaby obsługę znacznej części Bemowa (Chrzanów, Jelonki, Nowe Bemowo), połączenie z Bielanami oraz skomunikowanie z obiema liniami metra oraz z liniami tramwajowymi.

"W odróżnieniu od dotychczas zapewniających większość tych połączeń kursów wydłużonych linii 112 oraz linii 171 linia 155 kursowałaby częściej i niezależnie od utrudnień w ruchu występujących w innych częściach miasta, zwłaszcza na trasie S8" - dodał ZTM.

155 kursowałaby z przystanku Heweliusza, Szeligowską, Człuchowską, Powstańców Śląskich, Radiową, Wrocławską, Żołnierzy Wyklętych, Piastów Śląskich, Powstańców Śląskich, Al. Reymonta, Żeromskiego, Słowackiego, Włościańską do Metra Marymont.

Stacja metra Lazurowa na bemowskim odcinku linii M2 w Warszawie
Stacja metra Lazurowa na bemowskim odcinku linii M2 w Warszawie
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP

Lepszy dojazd do Ursusa

Drugą proponowaną nową linią miałaby być linia 206, która, jak zaznaczył ZTM, zapewniłaby obsługę Wagonowni, ulicy Świerszcza, nowych osiedli na terenie dawnej fabryki ciągników w Ursusie oraz Gołąbek i osiedla Niedźwiadek.

"Linia 206 zapewniłaby skomunikowanie z pociągami SKM i KM na przystankach kolejowych Warszawa Włochy i Warszawa Ursus–Niedźwiadek. Do czasu zapewnienia przejezdności dla autobusów ulic: Hennela, Silnikowej, Habicha linia kursowałaby ulicą Szamoty" - dodał ZTM.

Linia 206 kursowałaby trasą: P+R Krakowska, Al. Krakowska, Szyszkowa, Środkowa, Ryżowa, Bodycha, Al. Jerozolimskie (powrót: Al. Jerozolimskie, Ryżowa), Starodęby, Skoroszewska, Dzieci Warszawy, Poczty Gdańskiej, Al. 4 Czerwca 1989 r., Lazurowa, Kaliskiego do pętli Stare Bemowo.

Obie linie kursowałyby w szczycie co 10 minut, a w soboty i święta – co 15 minut.

Zmiany i korekty

ZTM proponuje też zmiany i korekty 16 innych linii autobusowych: 112, 122, 149, 167, 177, 187, 190, 194, 201, 220, 228, 714, 716, 719, 729, 743.

Ankiety dotyczące proponowanych zmian można wypełniać na stronie konsultacji, ale także można zadać pytania bezpośrednio na serii spotkań. Online 11 października (niedziela) w godz. 10.00- 13.00, podczas dyżuru telefonicznego 13 października (wtorek) w godz. 14.00-16.00, tel. 22 45 94 168.

W dzielnicach będą też przeprowadzone dyżury konsultacyjne. Na Bemowie: 15 października (czwartek) w godz. 17.00-20.00; Urząd Dzielnicy Bemowo, ulica Powstańców Śląskich 70; w Ursusie: 16 października (piątek) w godz. 17.00-20.00; Dom Kultury „Miś”, ulica Zagłoby 17; na Woli: 21 października (środa) w godz. 17.00-20.00; Współdzielnik w Wola Parku, ulica Górczewska 124; i we Włochach: 22 października (czwartek) 17.00-20.00; Artystyczny Dom Animacji, ulica Chrościckiego 14.

Konsultacje potrwają do 25 października,

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
MetroMetro WarszawskieKomunikacja Miejska
Czytaj także:
Sąd Apelacyjny zadecydował o ponownym przesłuchaniu biegłych (zdj. ilustracyjne)
13-letni Kacper ważył niecałe 10 kilogramów. Sąd ponownie przesłucha biegłych
Okolice
St. kpt. Milena Bulwan z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie
Codziennie niosą pomoc, teraz apelują o nią dla strażaczki
Okolice
Torby z paliwem i świeczka przy komendzie. Zatrzymano mężczyznę
Torby z paliwem i świeczka pod autem przy komendzie policji
CIECHANÓW
Szpital Południowy w Warszawie
Afera w Szpitalu Południowym. Placówka odesłała Kacprzykowi pół miliona złotych
Ursynów
Wypadek w Marysinie
Potrącenie i reanimacja. Pieszy trafił do szpitala
Okolice
Samochód wjechał w mury przedszkola
Kierująca wjechała w mur przedszkola. To mogło skończyć się fatalnie
Praga Północ
15-latek mógł planować zamach terrorystyczny i zabicie policjanta
Mógł planować zamach i zabójstwo policjanta. 15-latek w rękach służb
Żoliborz
Mieli bezpiecznie przewozić pasażerów. Sami byli pod wpływem narkotyków
Wozili pasażerów po Warszawie. Byli pod wpływem narkotyków
Wilanów
Zabytkowy Mercedes rozbity
Stłuczka dwóch aut w Wesołej. Rozbity zabytkowy Mercedes
Wesoła
Bogdan Święczkowski
"Bal na Titanicu Święczkowskiego"
Patryk Michalski
Potrącił pieszą i uciekł i nie miał prawa jazdy
Potrącił pieszą i uciekł. Policji tłumaczył, że spanikował
Okolice
Rozbój z użyciem broni i pozbawienie wolności. Trzech podejrzanych zatrzymanych
Jeden przyłożył do gardła nóż, drugi groził przedmiotem przypominającym broń
Wola
Pawilony kwiaciarzy przed Halą Mirowską
"Pociąg" pawilonów przed zabytkową halą
Piotr Bakalarski
Dziewczynka straciła panowanie nad hulajnogą
14-latka spadła z hulajnogi, uderzyła głową o asfalt, straciła przytomność
Okolice
Buspas w Alei Zielenieckiej
Krótki, ale ważny odcinek. Nowy buspas w Warszawie
Praga Południe
Wisła - wykres
82 tysiące dni z życia Wisły w Warszawie na jednym wykresie
METEO
Pasażerowie na stacji Warszawa Wileńska
Odwołane i opóźnione pociągi. Naprawili uszkodzony światłowód
Okolice
Na spacerze znaleźli dłoń. Ustalenia prokuratury (zdjęcie ilustracyjne)
Na spacerze znaleźli dłoń mężczyzny. Śledczy wiedzą, kim był
Okolice
Nocne frezowanie na trasie S8 w kierunku Białegostoku (zdj. ilustracyjne)
Utrudnienia na ważnej trasie. Będą pracować przez dwie noce
Żoliborz
Tarcza "Jolanta" zacznie drążyć tunel pod Czerniakowską
"Jolanta" waży 107 ton i będzie pracować pod ziemią
Mokotów
Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę sportowego auta
Sądowy zakaz go nie powstrzymał. Kierowca Corvetty zatrzymany
Okolice
Policyjna akcja "Bezpieczna Warszawa"
62 interwencje i mandaty na ponad pięć tysięcy złotych
Śródmieście
Miłosne igraszki w Alejach Jerozolimskich
Seks na oczach przechodniów. Bulwersujące sceny w centrum Warszawy
Śródmieście
Kampinoski Park Narodowy
Strzał w auto, potem pościg przez Kampinos. Prokuratura bada interwencję strażników
Okolice
Fragmenty Dworca Gdańskiego wpisane do rejestru zabytków
Dworzec Gdański bez ochrony konserwatora. Do rejestru trafiły tylko dwa fragmenty elewacji
Śródmieście
Arkadiusz Milik
Arkadiusz Milik wyprzedzał na pasach tuż przed radiowozem i nie dostał mandatu
Śródmieście
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Miał dwa promile i zakaz prowadzenia, uderzył w latarnię. Nie żyje pasażer
Okolice
Do tragicznego wypadku doszło koło Lipska na Mazowszu
Zginęli ojciec i córka. Wyrok w sprawie kierowcy, który wjechał w trzyosobową rodzinę
Okolice
Przetrzymywali kobietę wbrew jej woli. Czterech mężczyzn tymczasowo aresztowanych
Warszawa miała być "krótkim przystankiem". Uwięzili Słowaczkę w hotelu
Wawer
Siedleccy policjanci zapobiegli wybuchowi gazu
Groził, że wysadzi blok, usłyszał zarzut
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki