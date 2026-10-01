Bemowo Jak pojadą autobusy po otwarciu metra na Bemowie? Ruszyły konsultacje Oprac. Katarzyna Kędra |

Nowy odcinek metra, jazda w kabinie Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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Według zapewnień ratusza trzy nowe stacje bemowskiego odcinka metra: Lazurowa, Chrzanów i Karolin, zostaną otwarte na początku przyszłego roku. Zarząd Transportu Miejskiego zaproponował zmiany w układzie komunikacyjnym po ich otwarciu. Głównym założeniem nowego układu jest poprawa połączenia ze stacją Karolin dla mieszkańców Ursusa i Włoch po północnej stronie linii kolejowej. ZTM chce też m.in. lepiej obsłużyć nowe osiedla mieszkaniowe w Ursusie (na terenach dawnej fabryki) i na Chrzanowie i zastąpić linie kursujące rzadko (co 30 minut) liniami z częstszymi kursami.

"Linie autobusowe aktualnie czasowo kończące trasy w rejonie stacji metra Bemowo wrócą na pętlę na osiedlu Górczewska, obecnie znajdującą się przy stacji Lazurowa; równocześnie pętla zmieni nazwę na Metro Lazurowa" - przekazał ZTM.

Konsultacje społeczne w sprawie komunikacji po otwarciu nowych stacji metra Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Cztery linie autobusowe do likwidacji

Wśród konsultowanych propozycji jest likwidacja czterech linii autobusowych i dodanie dwóch nowych. Zlikwidowane mają zostać linie 129 (miałaby zostać odcinkowo zastąpiona przez linie kursujące z wyższymi częstotliwościami 201 i 228 na zmienionych trasach), 171 (zastąpiona przez linię metra M2, nową linię 155 oraz linie 523, 190 i 131), 249 (zastąpiona przez nową linię 155 i linię 177 na zmienionej trasie) i 349 (zastąpiona przez linię całotygodniową 149 na zmienionej trasie).

ZTM proponuje nową linię 155, która zapewniłaby obsługę znacznej części Bemowa (Chrzanów, Jelonki, Nowe Bemowo), połączenie z Bielanami oraz skomunikowanie z obiema liniami metra oraz z liniami tramwajowymi.

"W odróżnieniu od dotychczas zapewniających większość tych połączeń kursów wydłużonych linii 112 oraz linii 171 linia 155 kursowałaby częściej i niezależnie od utrudnień w ruchu występujących w innych częściach miasta, zwłaszcza na trasie S8" - dodał ZTM.

155 kursowałaby z przystanku Heweliusza, Szeligowską, Człuchowską, Powstańców Śląskich, Radiową, Wrocławską, Żołnierzy Wyklętych, Piastów Śląskich, Powstańców Śląskich, Al. Reymonta, Żeromskiego, Słowackiego, Włościańską do Metra Marymont.

Stacja metra Lazurowa na bemowskim odcinku linii M2 w Warszawie Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP

Lepszy dojazd do Ursusa

Drugą proponowaną nową linią miałaby być linia 206, która, jak zaznaczył ZTM, zapewniłaby obsługę Wagonowni, ulicy Świerszcza, nowych osiedli na terenie dawnej fabryki ciągników w Ursusie oraz Gołąbek i osiedla Niedźwiadek.

"Linia 206 zapewniłaby skomunikowanie z pociągami SKM i KM na przystankach kolejowych Warszawa Włochy i Warszawa Ursus–Niedźwiadek. Do czasu zapewnienia przejezdności dla autobusów ulic: Hennela, Silnikowej, Habicha linia kursowałaby ulicą Szamoty" - dodał ZTM.

Linia 206 kursowałaby trasą: P+R Krakowska, Al. Krakowska, Szyszkowa, Środkowa, Ryżowa, Bodycha, Al. Jerozolimskie (powrót: Al. Jerozolimskie, Ryżowa), Starodęby, Skoroszewska, Dzieci Warszawy, Poczty Gdańskiej, Al. 4 Czerwca 1989 r., Lazurowa, Kaliskiego do pętli Stare Bemowo.

Obie linie kursowałyby w szczycie co 10 minut, a w soboty i święta – co 15 minut.

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Zmiany i korekty

ZTM proponuje też zmiany i korekty 16 innych linii autobusowych: 112, 122, 149, 167, 177, 187, 190, 194, 201, 220, 228, 714, 716, 719, 729, 743.

Ankiety dotyczące proponowanych zmian można wypełniać na stronie konsultacji, ale także można zadać pytania bezpośrednio na serii spotkań. Online 11 października (niedziela) w godz. 10.00- 13.00, podczas dyżuru telefonicznego 13 października (wtorek) w godz. 14.00-16.00, tel. 22 45 94 168.

W dzielnicach będą też przeprowadzone dyżury konsultacyjne. Na Bemowie: 15 października (czwartek) w godz. 17.00-20.00; Urząd Dzielnicy Bemowo, ulica Powstańców Śląskich 70; w Ursusie: 16 października (piątek) w godz. 17.00-20.00; Dom Kultury „Miś”, ulica Zagłoby 17; na Woli: 21 października (środa) w godz. 17.00-20.00; Współdzielnik w Wola Parku, ulica Górczewska 124; i we Włochach: 22 października (czwartek) 17.00-20.00; Artystyczny Dom Animacji, ulica Chrościckiego 14.

Konsultacje potrwają do 25 października,