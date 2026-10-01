Jak pojadą autobusy po otwarciu metra na Bemowie? Ruszyły konsultacje
Według zapewnień ratusza trzy nowe stacje bemowskiego odcinka metra: Lazurowa, Chrzanów i Karolin, zostaną otwarte na początku przyszłego roku. Zarząd Transportu Miejskiego zaproponował zmiany w układzie komunikacyjnym po ich otwarciu. Głównym założeniem nowego układu jest poprawa połączenia ze stacją Karolin dla mieszkańców Ursusa i Włoch po północnej stronie linii kolejowej. ZTM chce też m.in. lepiej obsłużyć nowe osiedla mieszkaniowe w Ursusie (na terenach dawnej fabryki) i na Chrzanowie i zastąpić linie kursujące rzadko (co 30 minut) liniami z częstszymi kursami.
"Linie autobusowe aktualnie czasowo kończące trasy w rejonie stacji metra Bemowo wrócą na pętlę na osiedlu Górczewska, obecnie znajdującą się przy stacji Lazurowa; równocześnie pętla zmieni nazwę na Metro Lazurowa" - przekazał ZTM.
Cztery linie autobusowe do likwidacji
Wśród konsultowanych propozycji jest likwidacja czterech linii autobusowych i dodanie dwóch nowych. Zlikwidowane mają zostać linie 129 (miałaby zostać odcinkowo zastąpiona przez linie kursujące z wyższymi częstotliwościami 201 i 228 na zmienionych trasach), 171 (zastąpiona przez linię metra M2, nową linię 155 oraz linie 523, 190 i 131), 249 (zastąpiona przez nową linię 155 i linię 177 na zmienionej trasie) i 349 (zastąpiona przez linię całotygodniową 149 na zmienionej trasie).
ZTM proponuje nową linię 155, która zapewniłaby obsługę znacznej części Bemowa (Chrzanów, Jelonki, Nowe Bemowo), połączenie z Bielanami oraz skomunikowanie z obiema liniami metra oraz z liniami tramwajowymi.
"W odróżnieniu od dotychczas zapewniających większość tych połączeń kursów wydłużonych linii 112 oraz linii 171 linia 155 kursowałaby częściej i niezależnie od utrudnień w ruchu występujących w innych częściach miasta, zwłaszcza na trasie S8" - dodał ZTM.
155 kursowałaby z przystanku Heweliusza, Szeligowską, Człuchowską, Powstańców Śląskich, Radiową, Wrocławską, Żołnierzy Wyklętych, Piastów Śląskich, Powstańców Śląskich, Al. Reymonta, Żeromskiego, Słowackiego, Włościańską do Metra Marymont.
Lepszy dojazd do Ursusa
Drugą proponowaną nową linią miałaby być linia 206, która, jak zaznaczył ZTM, zapewniłaby obsługę Wagonowni, ulicy Świerszcza, nowych osiedli na terenie dawnej fabryki ciągników w Ursusie oraz Gołąbek i osiedla Niedźwiadek.
"Linia 206 zapewniłaby skomunikowanie z pociągami SKM i KM na przystankach kolejowych Warszawa Włochy i Warszawa Ursus–Niedźwiadek. Do czasu zapewnienia przejezdności dla autobusów ulic: Hennela, Silnikowej, Habicha linia kursowałaby ulicą Szamoty" - dodał ZTM.
Linia 206 kursowałaby trasą: P+R Krakowska, Al. Krakowska, Szyszkowa, Środkowa, Ryżowa, Bodycha, Al. Jerozolimskie (powrót: Al. Jerozolimskie, Ryżowa), Starodęby, Skoroszewska, Dzieci Warszawy, Poczty Gdańskiej, Al. 4 Czerwca 1989 r., Lazurowa, Kaliskiego do pętli Stare Bemowo.
Obie linie kursowałyby w szczycie co 10 minut, a w soboty i święta – co 15 minut.
Zmiany i korekty
ZTM proponuje też zmiany i korekty 16 innych linii autobusowych: 112, 122, 149, 167, 177, 187, 190, 194, 201, 220, 228, 714, 716, 719, 729, 743.
Ankiety dotyczące proponowanych zmian można wypełniać na stronie konsultacji, ale także można zadać pytania bezpośrednio na serii spotkań. Online 11 października (niedziela) w godz. 10.00- 13.00, podczas dyżuru telefonicznego 13 października (wtorek) w godz. 14.00-16.00, tel. 22 45 94 168.
W dzielnicach będą też przeprowadzone dyżury konsultacyjne. Na Bemowie: 15 października (czwartek) w godz. 17.00-20.00; Urząd Dzielnicy Bemowo, ulica Powstańców Śląskich 70; w Ursusie: 16 października (piątek) w godz. 17.00-20.00; Dom Kultury „Miś”, ulica Zagłoby 17; na Woli: 21 października (środa) w godz. 17.00-20.00; Współdzielnik w Wola Parku, ulica Górczewska 124; i we Włochach: 22 października (czwartek) 17.00-20.00; Artystyczny Dom Animacji, ulica Chrościckiego 14.
Konsultacje potrwają do 25 października,