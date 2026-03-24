Bemowo

Reklamówka na dywaniku pasażera, w środku narkotyki

Narkotyki znalezione u 35-latka
W piwnicy zamiast przetworów ukrywał narkotyki
Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
Policjanci z Bemowa zatrzymali mężczyznę, który nie tylko przewoził narkotyki, ale był też poszukiwany. Podczas zatrzymania Białorusin stawiał opór. Sąd zastosował wobec 35-latka tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Do zatrzymania doszło na terenie Bemowa, kiedy mężczyzna poruszał się swoim Renault.

- 35-latek podczas zatrzymania stawiał czynny opór i nie wykonywał poleceń policjantów, funkcjonariusze założyli mu kajdanki i doprowadzili do radiowozu - przekazała rzeczniczka bemowskiej policji nadkomisarz Marta Sulowska.

Podczas przeszukania jego auta na dywaniku od strony pasażera policjanci znaleźli reklamówkę, wewnątrz której znajdowały się poporcjowane narkotyki. Okazało się też, że mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności w łącznym wymiarze 545 dni.

Policjantka dodała, że funkcjonariusze weszli także do mieszkania zatrzymanego. Tam znaleźli kolejne narkotyki: marihuanę, kokainę, amfetaminę, mefedron czy LSD. Policjanci zabezpieczyli również gotówkę - ponad 38 tysięcy złotych oraz obcą walutę.

Zarzuty i areszt

- Zabronione substancje zostały przez policjantów zabezpieczone, zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnej celi. W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie podejrzany usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowej. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie, sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na trzy miesiące - poinformowała nadkomisarz Sulowska.

Czynności w sprawie postępowania prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie.

Narkotyki ukrył w łóżku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Narkotyki ukrył w łóżku

Opracowała Katarzyna Kędra

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa IV

NarkotykiPolicjaPrzestępczość w Warszawie
Czytaj także:
Pożar hali w miejscowości Marianów
Pożar w hali zakładu cukierniczego
Zderzenie dwóch pojazdów na krajowej "7" w Palmirach
Krajowa "7" zablokowana po wypadku. Kierowca był zakleszczony w aucie
Policja z zatrzymaną 40-latką
Szukał jej Interpol, wpadła przez imprezę. Zostanie deportowana
Dziki w Parku Dreszera na warszawskim Mokotowie
Dziki nie są już "dzikie", tylko miejskie. "One już u nas mieszkają"
Bielany
Yoel Gamzou
Nowy dyrektor muzyczny warszawskiej opery: każda nuta jest aktem politycznym
Tomasz-Marcin Wrona
Uniwersyteckie godło przechodzi renowację
Godło drażniło brata cara, zdejmowali je okupanci. Wiemy, gdzie trafiło
Śródmieście
Łoszak był widziany w Kampinoskim Parku Narodowym
"Nie jest albinosem". Rozpoznają to po oczach
Nastolatkowie biegali po rurach grzewczych
Biegali po rurach, zawartość ich plecaków zaskoczyła strażników miejskich
Mokotów
Pożar na terenie strzelnicy przy Migdałowej
Tragiczny pożar w strzelnicy. Nowe informacje z prokuratury
Ursynów
Rafi - mały samiec wikunii andyjskiej
Odnalazł się w stadzie, radzi sobie na wybiegu i ma już imię
Praga Północ
Zamknięte schronisko dla psów w Sobolewie
Właściciel schroniska w Sobolewie skazany na więzienie
Nurogęsi w Warszawie
"To już warszawska tradycja". Nurogęsi rozpoczynają wędrówki do Wisły
Śródmieście
Strażnik graniczny z zatrzymanym
Zatrzymali ich po wyjściu z więzienia, muszą opuścić Polskę
Nowe niskoemisyjne pojazdy we flocie MPO
Nowe kontenery i harmonogram. Zmiany w odbiorze śmieci z trzech dzielnic
Wawer
41-latek został zatrzymany
Ona nie uwierzyła, on tak. Liczyły się minuty
Wawer
Samochód wrócił do firmy leasingowej, 32-latek usłyszał zarzuty
Przestał spłacać raty, samochodu nie oddał
Ursynów
Podejrzani o próbę wyłudzenia kredytu
Przyszli podpisać umowę o kredyt mieszkaniowy, zostali zatrzymani
Wola
19-letni kierowca zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Zginął na miejscu
Pod rozbitym autem znaleźli ciało 19-letniego kierowcy
Ponad 2 miliony złotych strat i 13 zatrzymanych oszustów(zdjęcie ilustracyjne)
Bała się "milionowej kary". Zrobiła to, co jej kazał "pracownik banku"
Narkotyki znalezione w mieszkaniu 38-latka
Narkotyki ukrył w łóżku
Wola
komputer
"Wygrał" drogie auto. By je odebrać, zrobił 10 przelewów
65-latek został skazany na rok więzienia, stracił i dostał kolejny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
Ma pięć dożywotnich zakazów, dostał szósty
Akcja KSP "Bezpieczne przewozy"
Prawie 1200 skontrolowanych aut, 18 osób zatrzymanych
Śródmieście
W wyniku pożaru zawalił strop budynku
W wyniku pożaru zawalił się strop. Pod gruzami znaleziono ciało
CBŚP
Akcja CBŚP na Lotnisku Chopina
Włochy
Wśród kobiet najlepszy rezultat w półmaratonie uzyskała Polka Elżbieta Glinka
Najlepsi zawodnicy Półmaratonu Warszawskiego na mecie
Śródmieście
Transport gigantycznej stalowej kolumny
Z Szanghaju do Płocka. Transport gigantycznej stalowej kolumny
Akcja policji przy ulicy Serockiej w Warszawie
Groził, że zrobi krzywdę sobie lub innym. Podjęto negocjacje
Praga Południe
Przejazd drogowo-kolejowy w Falenicy
Kolejarze zamkną przejazd. Będą zmiany w ruchu
Wawer
Sklep monopolowy przy Nowym Świecie 30
W dzień monopolowy, nocą punkt gastronomiczny. Prohibicja go nie dotyczy
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki