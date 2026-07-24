Bemowo Ranił nożem pracowników sklepu, był poszukiwany i karany za kierowanie grupą przestępczą Oprac. Alicja Glinianowicz |

Rośnie liczba kradzieży. Edyta Kochlewska o stratach sklepów Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa IV

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Policjanci zostali wezwani do sklepu, gdzie napastnik ranił nożem ochroniarza oraz sprzedawcę. Mężczyzna przeszedł przez kasy bez płacenia za zakupy. Pracownicy sklepu to zauważyli i zaczęli gonić mężczyznę.

"Wyrzucił skradziony towar. Pracownika ochrony i sprzedawcę w trakcie szarpaniny ranił nożem. Jeden z mężczyzn ma ranę ciętą nogi, drugi został zraniony powierzchownie. Napastnik uciekł" - podała podinsp. Marta Sulowska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Zadał ciosy nożem, został aresztowany Źródło zdjęcia: KRP Warszawa IV

Policjanci z Bemowa zajęli się ustalaniem jego danych. Wytypowali lokal, w którym przebywał. Na pukanie nie zareagował, więc otworzyli drzwi siłą.

"50-latek w racjonalny sposób nie potrafił wyjaśnić, dlaczego nie otwierał drzwi" - dodała podinsp. Sulowska.

Był karany za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą

Został zatrzymany. Był poszukiwany przez organy ścigania, a wcześniej był już karany za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i organizowanie nielegalnego przekraczania granic Polski.

50-latek usłyszał teraz dwa zarzuty dotyczące średniego i lekkiego uszkodzenia ciała. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie, został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do pięciu lat więzienia.