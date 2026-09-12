Bemowo Przyszli zobaczyć nową stację metra na Bemowie. Tłumy na dniu otwartym Klaudia Kamieniarz |

Tłum chętnych, by obejrzeć nową stację metra Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

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Dzień otwarty na stacji Lazurowa rozpoczął się w sobotę o godzinie 11. Na plac budowy wchodzi się od strony ulicy Doroszewskiego. Nasz reporter Artur Węgrzynowicz relacjonuje, że w kolejce ustawiło się co najmniej kilkaset osób. Mimo ponad godzinnego czasu oczekiwania na zwiedzanie nowego peronu podziemnej kolejki, zainteresowanie rośnie. - Przychodzi tu coraz więcej ludzi - mówi.

Na teren stacji goście są wpuszczani w grupach. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy, liczy się kolejność pojawienia się na miejscu. Konieczny jest odpowiedni strój, bo stacja wciąż jest formalnie placem budowy. Należy mieć długie spodnie i płaskie buty z twardą podeszwą oraz zabudowanym przodem. Każdy uczestnik otrzymuje też kask i kamizelkę odblaskową.

Zwiedzanie potrwa do godziny 15 w sobotę.

Dzień otwarty na nowej stacji metra Lazurowa Dzień otwarty na nowej stacji metra Lazurowa Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Dzień otwarty na nowej stacji metra Lazurowa Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Dzień otwarty na nowej stacji metra Lazurowa Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Dzień otwarty na nowej stacji metra Lazurowa Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Dzień otwarty na nowej stacji metra Lazurowa Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Dzień otwarty na nowej stacji metra Lazurowa Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Dzień otwarty na nowej stacji metra Lazurowa Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Dzień otwarty na nowej stacji metra Lazurowa Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Dzień otwarty na nowej stacji metra Lazurowa Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Dzień otwarty na nowej stacji metra Lazurowa Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Wkrótce ruszą testy torowiska

Podczas wizyty na budowie metra mieszkańcy przekonają się, że inwestycja zmierza już ku końcowi. - Trwają prace wykończeniowe. Stacja wygląda na niemal gotową. Zamontowane są już bramki biletowe, brakuje tylko oznaczeń - opisuje Węgrzynowicz.

Jak dowiedział się nasz reporter, w przyszłym tygodniu rozpoczną się pierwsze testy torowiska. Jako pierwszy wyjedzie na tory tak zwany skrajnik, czyli specjalistyczny pojazd, który sprawdza, czy żaden element infrastruktury nie narusza wymaganych parametrów bezpieczeństwa. Jego zadaniem jest wyłapanie, czy żaden z fragmentów szyn nie odstaje na tyle, żeby uniemożliwić bezkolizyjny przejazd pociągu.

Nowa stacja Lazurowa na linii metra M2 Nowa stacja Lazurowa na linii metra M2 Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Nowa stacja Lazurowa na linii metra M2 Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Nowa stacja Lazurowa na linii metra M2 Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Nowa stacja Lazurowa na linii metra M2 Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Nowa stacja Lazurowa na linii metra M2 Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Nowa stacja Lazurowa na linii metra M2 Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Nowa stacja Lazurowa na linii metra M2 Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Nowa stacja Lazurowa na linii metra M2 Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Nowa stacja Lazurowa na linii metra M2 Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

W kolejnych etapach testów na tory wyjedzie żółta lokomotywa techniczna, która bada funkcjonowanie urządzeń sterowania ruchem. Dopiero po pozytywnym zakończeniu tych etapów, będą mogły zostać przeprowadzone testy z użyciem pociągu metra.

Ostatni odcinek linii M2

Stacja metra Lazurowa powstaje u zbiegu skrzyżowania Lazurowej z Górczewską. To stacja "sąsiadująca" z oddanym do użytku w 2022 roku odcinkiem linii M2 na pograniczu Bemowa i Woli.

Schemat linii metra M2 Źródło zdjęcia: Metro Warszawskie

Bemowski odcinek jest ostatnim fragmentem drugiej linii metra w budowie. Powstają na nim łącznie trzy stacje: Lazurowa, Chrzanów oraz Karolin. Na krańcu znajdzie się stacja techniczno-postojowa Mory, gdzie już w czerwcu ruszyły testy torowiska.

Budowa ma się zakończyć w 2026 roku.