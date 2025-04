Podszywają się pod lekarzy, zarabiają duże pieniądze Źródło: Dariusz Łapiński/Fakty TVN

Policjanci zatrzymali 59-latka z Warszawy. Jak ustalili, mężczyzna prowadził gabinet stomatologiczny bez prawa wykonywania zawodu. Jego gabinet został przeszukany, a podejrzany usłyszał zarzut.

Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI wzięli pod lupę jeden z gabinetów dentystycznych. Jak ustalił reporter "Faktów TVN" Dariusz Łapiński, funkcjonariusze interweniowali w ostatniej chwili. Pacjent już czekał na zabieg w fotelu dentystycznym, a "stomatolog" trzymał przyrządy. Kompetencje? Jego była żona jest dentystyką, wielokrotnie obserwował ją w pracy.

"Zawiadomienie o tym, iż 59-latek wykonuje zabiegi stomatologiczne bez uprawnień złożyła do Rzecznika Praw Pacjenta i prokuratury jedna z pacjentek, która doznała powikłań po wizycie w jego gabinecie i zmuszona była korzystać z pomocy innych specjalistów" - poinformowała w komunikacie nadkom. Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Policjanci przeszukali gabinet dentystyczny Źródło: KRP VI Warszawa

"Nie posiada prawa wykonywania zawodu"

Policjanci przeszukali prowadzony przez mężczyznę gabinet. "Zabezpieczyli kalendarze i telefony mogące być dowodem jego nielegalnie prowadzonej działalności stomatologicznej. Jego samego zatrzymali do wyjaśnienia" - dodała Onyszko.

W tej sprawie zostało wszczęte dochodzenie o udzielanie świadczeń zdrowotnych bez wymaganych uprawnień. "Z informacji, którą policjanci uzyskali wynikało, że 59-latek nie posiada prawa wykonywania zawodu stomatologa" - podała policjantka.

Usłyszał zarzut, grozi mu więzienie

Zeznania pokrzywdzonej i dostarczona przez nią dokumentacja medyczna oraz przesłuchania innych świadków stały się głównym dowodem w sprawie. Jak podała policja, pozwoliły one przedstawić mężczyźnie zarzut udzielania świadczeń zdrowotnych bez uprawnień. To przestępstwo zagrożone jest karą do roku więzienia.

Obecnie policjanci wyjaśniają okoliczności związane z tą sprawą i ustalają, czy nie ma innych pokrzywdzonych.

Policjanci przeszukali gabinet dentystyczny Źródło: KRP Warszawa VI