Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Bemowo

15-latka na przepustce udawała policjantkę. Ze wspólnikami chciała okraść małżeństwo

Policja zatrzymała podejrzanych o oszustwa
Mazowiecka policja o oszustwach "na wnuczka" i "na policjanta"
Źródło: Mazowiecka policja
15-latka oraz jej trzech znajomych zostało zatrzymanych w związku z usiłowaniem oszustwa metodą na "policjanta". Jak ustalili śledczy, podejrzani przekonali małżeństwo, aby wypłaciło z banku oszczędności i przekazali pieniądze w związku z "policyjną akcją".

Nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV poinformowała, że do zdarzenia doszło pod koniec stycznia na Bemowie.

Wypłacali gotówkę z banków

- Jak ustalili policjanci, wszystko rozpoczęło się od tego, że do pokrzywdzonego zatelefonował mężczyzna podający się za pracownika poczty i poinformował, że przyjdzie listonosz, który dostarczy listy polecone. Po chwili kontakt z pokrzywdzonym nawiązał inny mężczyzna podający się za policjanta. Ten z kolei poinformował go, że osoba podająca się za pracownika poczty jest oszustem, a on będzie brał udział w policyjnej akcji. Tłumaczył, że chodzi o zabezpieczenie jego pieniędzy w związku z działaniami przestępców. Poprosił o podanie kwoty oszczędności na kontach bankowych i poinformował, że zgłosi się do niego kurier, aby odebrać karty bankomatowe wraz z kodem pin - wyjaśniła Marta Sulowska.

Niczego nieświadomy mężczyzna wraz z żoną przekazali przybyłemu kurierowi karty bankomatowe, po chwili oboje zostali poinformowani telefonicznie, że muszą współpracować dla powodzenia całej akcji.

Małżeństwo, sądząc, że rozmawiają z prawdziwym policjantem, kolejno, zgodnie z następnymi wskazówkami, pojechali do banków, aby wypłacić gotówkę, którą mieli w umówionym miejscu przekazać innemu policjantowi. Do przekazania pieniędzy miało dojść w kościele.

Policja zatrzymała podejrzanych o oszustwa
Policja zatrzymała podejrzanych o oszustwa
Policja zatrzymała podejrzanych o oszustwa
Źródło: KRP IV
Policja zatrzymała podejrzanych o oszustwa
Policja zatrzymała podejrzanych o oszustwa
Źródło: KRP IV
Policja zatrzymała podejrzanych o oszustwa
Policja zatrzymała podejrzanych o oszustwa
Źródło: KRP IV

15-latka udawała "policjantkę"

Na umówione miejsce przyszła młoda kobieta, której małżeństwo przekazało reklamówkę z przygotowanymi w banku kopertami. Wówczas do akcji wkroczyli prawdziwi policjanci, którzy od dłuższego czasu obserwowali całą sytuację.

- "Policjantką" okazała się 15-latka, która była na przepustce z ośrodka wychowawczego. Dopiero wtedy niczego nieświadomi pokrzywdzeni zorientowali się, że padli ofiarami oszustów, a działania policjantów udaremniły utratę przez nich pieniędzy w kwocie 70 tysięcy złotych - wskazała Sulowska.

W toku dalszych działań policjanci zatrzymali wspólników 15-latki - trójkę dorosłych. - Po kolei ustalili przebieg zdarzeń. Okazało się, że sprawcy wypłacili 14-krotnie za pośrednictwem kart bankomatowych gotówkę w kwocie ponad 90 tysięcy złotych - wyjaśniła Sulowska.

Cała czwórka została zatrzymana. - Po zgromadzeniu materiału dowodowego podejrzani w wieku 19, 57 i 69 lat usłyszeli zarzuty usiłowania oszustwa oraz kradzieży z włamaniem (łącznie 15 zarzutów). Na wniosek prokuratora, decyzją sądu, trójka podejrzanych została tymczasowo aresztowana. Grozi im kara pozbawienia wolności do 10 lat. Nieletnią zajmie się sąd rodziny - podsumowała rzeczniczka bemowskich policjantów.

Jak się uchronić przed oszustami?

Policja apeluje o zachowanie ostrożności. Oszuści wykorzystują niewiedzę i grają na emocjach. Funkcjonariusze wskazują, jak się przed nimi uchronić:

  • po otrzymaniu telefonu od osoby podszywającej się pod pracownika banku czy firmy pożyczkowej, która prosi nas o newralgiczne dane, należy przerwać połączenie i skontaktować się z Działem Bezpieczeństwa swojego banku;
  • w trakcie rozmowy telefonicznej nie podajemy danych personalnych, danych rachunku bankowego ani adresu mailowego;
  • nie dokonujmy operacji finansowych pod wpływem impulsu – oszuści grają na naszych emocjach i liczą na nasze lekkomyślne działanie;
  • nie ulegajmy presji czasu, którą tworzą oszuści! Stosują oni rozmaite techniki manipulacji, by uwiarygodnić swój zmyślony scenariusz;
  • nie dokonujmy żadnych transakcji typu BLIK do nieznanych osób oraz przelewów na nieznane rachunki bankowe.

Autorka/Autor: Dariusz Gałązka

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP IV

Udostępnij:
TAGI:
Przestępczość w WarszawiePolicja
Czytaj także:
Budynek przy Moniuszki 8 na wizualizacji
Przed wojną bawiła się tu elita. Wiemy, co powstanie budynku dawnej Adrii
Dariusz Gałązka
Roma Tower ma powstać w centrum Warszawy
Roma Tower ma komplet pozwoleń. Budowa wieżowca może ruszyć
Śródmieście
Wypadek na torach z udziałem człowieka w Żyrardowie
Śmiertelny wypadek na torach. "Większość połączeń odwołana lub opóźniona"
Okolice
Niebezpieczna sytuacja na nagraniu
Zamyślił się i nie zauważył pieszego na pasach. Nagranie
Okolice
Marznące opady w Warszawie
Niełatwy poranek. Marznący deszcz, ślisko na chodnikach
Ulice
Awaria ciepłownicza we Włochach
Ciepło wraca do mieszkańców Ursusa. Awaria usunięta
Ursus
Przejazd kolejowy bez opuszczonych rogatek, Ząbki
Niebezpieczna sytuacja na przejeździe. "Kierowca przede mną mógł nawet nie wiedzieć"
Targówek
Awaria pociągu na stacji Warszawa Wesoła (zdjęcie ilustracyjne)
Utrudnienia na kolei po awarii pociągów
Rembertów
Służby pomogły mężczyźnie w kryzysie bezdomności
"Słabnącym głosem przekazał, że jest mu bardzo zimno, źle się czuje i za chwilę umrze"
Wawer
Kobieta wyrzuciła pieniądze przez okno (zdjęcie ilustracyjne)
Oszukiwał i wyłudzał pieniądze. Jedną z ofiar była wdowa po zmarłym w wypadku
Okolice
Odzyskane przez policjantów samochody
Luksusowe auta skradziono w Warszawie, trafiły na Litwę
Ursynów
Drzewa przy Sobieskiego leżą na mrozie
Nieposadzone drzewa leżą na siarczystym mrozie
Piotr Bakalarski
Kobieta zaatakowała ratowników medycznych
"Uderzyła głową o stół. Rana obficie krwawiła". Ugryzła ratownika, kopnęła policjanta
Okolice
Policyjna interwencja (zdj. ilus)
Para raniona ostrym narzędziem. Kobieta nie żyje, jej były partner zatrzymany
Praga Północ
Policja i skarbówka zlikwidowały biznes z podrabianą odzieżą
Podczas transmisji na żywo sprzedawali podróbki. Przerwało ją wejście służb
Okolice
Zatrzymania w sprawie podrobionych recept (zdj. ilustracyjne)
Ginekolog, psychiatra i internista podejrzani o wystawianie recept dla gangu
Okolice
Jedno z aut dachowało
Będzie fotoradar na skrzyżowaniu, gdzie zginął sześciolatek
Piotr Bakalarski
Zderzenie na autostradzie A2
Zaśnieżona A2, prosta zmiana pasa, poślizg i wypadek. Jedna osoba nie żyje
Okolice
Śmiertelne potrącenie dziecka na Pradze
Tramwaj przeciągnął 4-latka kilkaset metrów, dziecko zmarło. Koniec procesu motorniczego
Alicja Glinianowicz
Pies w schronisku
Kierowniczka schroniska zrezygnowała przez "falę hejtu"
Okolice
Tabliczka z mapą WC
Niebieskie lub brązowe. Wskażą najbliższą toaletę
Śródmieście
Sławomir Nowak
Prawomocna decyzja sądu w sprawie Nowaka
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Chyliny
Trzy osoby zginęły w drodze na dializy. Śledztwo prokuratury
Okolice
Policjanci interweniowali w lokalu z nielegalnymi automatami
Rozbój w lokalu z automatami. Sprawcy użyli miotacza gazu
Okolice
Z noclegowni można korzystać razem z czworonogiem
"Uratował mi życie". Nie chcą rozstawać się z czworonożnymi przyjaciółmi, by móc spać w noclegowni
Śródmieście
Pociągi SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Dwa pociągi SKM pokonał mróz
Komunikacja
Szkoła (zdjęcie ilustracyjne)
Ponad 200 szkół na Mazowszu odwołało lekcje
Śródmieście
Lotnisko Chopina, Lotniskowa Straż Pożarna
Incydent podczas załadunku śmieci na Lotnisku Chopina
Włochy
Awarie wodociągowe w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Oblodzony przystanek i jezdnia po pęknięciu rury. Awarie po mroźnej nocy
Bielany
Silny mróz
Tu mróz wciąż będzie groźny. IMGW ostrzega
METEO
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki