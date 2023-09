Problemy na budowie metra na Bemowo. "Betoniarnię nie tak łatwo przenieść"

"Służby wojewody są zdeterminowane do przejęcia nieruchomości betoniarni, która znajduje się na terenie zachodniego odcinka II linii metra od stacji Bemowo do stacji Karolin, aby umożliwić przystąpienie do realizacji ostatniego etapu budowy II linii metra" - przekonuje w komunikacie prasowym Dagmara Zalewska, rzeczniczka wojewody mazowieckiego.