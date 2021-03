Pod kołami auta już stały pustaki i lewarek. "Kiedy usłyszał policjantów, ukrył się w zaroślach"

Bemowscy policjanci zatrzymali podejrzanego o usiłowanie kradzieży. Mężczyzna wpadł na gorącym uczynku, funkcjonariusze znaleźli przy nim rękawice, nasadki na klucze do kół oraz nakrętkę mocującą koło. 47-latek usłyszał już zarzut.

- Podczas nocnej służby policjanci zwrócili uwagę na mężczyznę, który zaparkował volkswagenem na parkingu. Po chwili wyszedł z auta, rozejrzał się i udał się w kierunku ulicy Wolfkego. Funkcjonariusze postanowili sprawdzić o co chodzi. Po kilkunastu minutach zauważyli tego samego mężczyznę chowającego się w zaroślach - relacjonuje rzeczniczka bemowskiej policji Marta Sulowska.

"Skrył się w zaroślach"

Jak zaznacza, mężczyzna miał przy sobie rękawice, nasadki na klucze do kół oraz nakrętkę mocującą koło. Najpierw nie odpowiadał na pytania policjantów, po chwili stało się jasne dlaczego. - Nakrętka, którą przy sobie posiadał, pochodziła od samochodu kia. Pod jej kołami podstawione były już pustaki i lewarek. Na ziemi leżał zaś klucz do kół oraz torba podróżna. Kiedy 47-latek usłyszał idących policjantów, ukrył się w zaroślach, licząc, że uniknie odpowiedzialności - wyjaśnia Sulowska.

Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do komisariatu. Zgromadzony przez dochodzeniowców na miejscu zdarzeniu materiał dowody pozwolił na przedstawienie zarzutów. - 47-latek usłyszał zarzut usiłowania kradzieży kół, za co grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności - podaje rzeczniczka.