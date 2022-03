Metro na Bemowie ruszy w połowie lipca. A może wcześniej

Dwie stacje jak dwa błękitne wieżowce

Co jest realnie do zrobienia na dwóch prezentowanych dziś dziennikarzom stacjach? - Wszystko to, czego nie widać, a jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo ruchu. My to w swoim żargonie nazywamy, że pracujemy na tak zwanych "cienkich przewodach" - powiedział Lejk. - Oczywiście przed nami operacja dotycząca uzyskania opinii ze strony służb państwowych. Odbiory straży pożarnej toczą się na zasadzie partnerskiego współdziałania - dodał.

Lejk przyznał, że budownictwo podziemne jest jednym z trudniejszych. - To nie tylko tunele, ale także obiekty kubaturowe: stacje, komory do zawracania czy też komory wentylacyjne. Aby wyobrazić sobie, jaki jest to ogrom pracy, wystarczy porównać kubaturę obiektów, które zostały wybudowane pod ziemią bez tuneli w stosunku do innych znanych obiektów w Warszawie. Łączna kubatura, która została zbudowana, to 298 tysięcy metrów sześciennych. Błękitny wieżowiec o wysokości 101 metrów to jest dokładnie 150 tysięcy metrów sześciennych - tłumaczył prezes Metra Warszawskiego. Dodał, że średnie zagłębienie torów to 14 metrów pod poziomem terenu.