Mieszkańcy domu wypuścili do przydomowego ogródka swojego niewielkiego pieska. W pewnym momencie czworonóg zainteresował się czymś w trawie i zaczął szczekać. Gdy mieszkańcy domu podeszli bliżej, zobaczyli długiego na prawie metr węża. Rodzina zapakowała gada do kartonowego pudełka po butach, zabrała do domu i wezwała strażników miejskich.