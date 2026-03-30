O zdarzeniu strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego "Warszawa 7" poinformowali w mediach społecznościowych. Wezwanie dotyczyło ewakuacji osoby z 50-metrowej wieży będącej w trakcie budowy.
"Nietypowe miejsce, w którym znajdował się poszkodowany, wymagało wykorzystania technik linowych (....) Po dotarciu na dach zabezpieczyliśmy i przygotowaliśmy do ewakuacji poszkodowanego, a następnie w asyście ratownika opuściliśmy na ziemię, gdzie czekał Zespół Ratownictwa Medycznego" - opisali w mediach społecznościowych strażacy.
Nie był w stanie samodzielnie zejść
Więcej szczegółów zdradził nam aspirant Łukasz Wujek z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
- Do zdarzenia doszło w czwartek. Interwencja dotyczyła ewakuacji pracownika budowy z 50-metrowej wieży kontrolnej będącej w realizacji. Po rozpoznaniu ustalono, że na szczycie konstrukcji wykonanej z rusztowania znajduje się pracownik, który doznał ataku epilepsji i nie był w stanie samodzielnie zejść - doprecyzował w rozmowie z tvnwarszawa.pl.
Strażak zaznaczył, że mężczyzna był przytomny i pozostał pod opieką ratowników medycznych. - Nasze działania polegały na zabezpieczeniu terenu oraz zbudowaniu stanowiska w celu bezpiecznego opuszczania poszkodowanego, który trafił później do szpitala - podsumował aspirant Wujek.
Źródło zdjęcia głównego: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 7 PSP w Warszawie