Bemowo

Pracownik pilnie potrzebował pomocy. Strażacy ściągnęli go z wysokiej wieży

Ewakuacja mężczyzny z 50-metrowej wieży
Źródło: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 7 PSP w Warszawie
Strażacy z warszawskiego Bemowa musieli ewakuować mężczyznę, który na szczycie 50-metrowej wieży doznał ataku epilepsji. Poszkodowany w asyście ratownika trafił bezpiecznie na ziemię.

O zdarzeniu strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego "Warszawa 7" poinformowali w mediach społecznościowych. Wezwanie dotyczyło ewakuacji osoby z 50-metrowej wieży będącej w trakcie budowy.

"Nietypowe miejsce, w którym znajdował się poszkodowany, wymagało wykorzystania technik linowych (....) Po dotarciu na dach zabezpieczyliśmy i przygotowaliśmy do ewakuacji poszkodowanego, a następnie w asyście ratownika opuściliśmy na ziemię, gdzie czekał Zespół Ratownictwa Medycznego" - opisali w mediach społecznościowych strażacy.

Nie był w stanie samodzielnie zejść

Więcej szczegółów zdradził nam aspirant Łukasz Wujek z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

- Do zdarzenia doszło w czwartek. Interwencja dotyczyła ewakuacji pracownika budowy z 50-metrowej wieży kontrolnej będącej w realizacji. Po rozpoznaniu ustalono, że na szczycie konstrukcji wykonanej z rusztowania znajduje się pracownik, który doznał ataku epilepsji i nie był w stanie samodzielnie zejść - doprecyzował w rozmowie z tvnwarszawa.pl.

Strażak zaznaczył, że mężczyzna był przytomny i pozostał pod opieką ratowników medycznych. - Nasze działania polegały na zabezpieczeniu terenu oraz zbudowaniu stanowiska w celu bezpiecznego opuszczania poszkodowanego, który trafił później do szpitala - podsumował aspirant Wujek.

Źródło: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 7 PSP w Warszawie
Źródło: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 7 PSP w Warszawie
Źródło: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 7 PSP w Warszawie
Płonęła hala z makulaturą. Wiatr znosił dym na tory kolejowe
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Płonęła hala z makulaturą. Wiatr znosił dym na tory kolejowe

Praga Południe

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 7 PSP w Warszawie

Katarzyna Kędra
Torowisko przy Muzeum Powstania Warszawskiego
Towarowa bez tramwajów. Rozpoczyna się remont torowiska
Wola
Warszawa Falenica, linia otwocka
Skala wycinki wstrząsnęła mieszkańcami. Piszą do ministrów
Klaudia Kamieniarz
Hulajnogi w Warszawie
Był "kimś", kto kierował "czymś", co poruszało się po drodze
Klaudia Ziółkowska
"Foton" został odmalowany
"Foton" wrócił na Pragę. Odtworzyli zniszczony mural
Praga Północ
Utrudnienia w metrze
Pasażer potrzebował pomocy. Zamknęli końcowy odcinek metra
Bemowo
Kangurzyca Stefcia ze stołecznego zoo
Brat wyrzucał ją z torby. Stefcia nie miała łatwego dzieciństwa
Praga Północ
Policjanci zatrzymali kierowcę traktora
Ucieczka traktorzysty. "Gdy zobaczył policjanta, próbował go rozjechać"
Ciała dwóch osób w mieszkaniu w Wołominie
Tragedia w Wołominie. Babcia i dziadek nie żyją, wnuk w szpitalu
Zatrzymany pod zarzutem oszustwa
W sprawie wnuczka zadzwonił do niej "komendant". Przekazała oszustom 120 tysięcy złotych
Praga Południe
Zderzenie tramwaju z karetką, Warszawa
Pojazd medyczny zderzył się z tramwajem
Wola
Zatrzymana osoba
Zarejestrowane w Polsce, użytkowane we Włoszech. W tle łapówki dla urzędników
Śródmieście
Zderzenie na Czerniakowskiej
Auto po zderzeniu stanęło w poprzek drogi. Jedna osoba w szpitalu
Śródmieście
Ochroniarz okradał sklep, w którym pracował
Ochroniarz okradał sklep, w którym pracował
Awaria taboru SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria pociągu SKM, opóźnienia
Białołęka
Fotoradar w Alejach Jerozolimskich znów zniszczony
Fotoradar rekordzista znów zniszczony
Ursus
Przedszkole numer 36 w Śródmieściu zostanie wygaszone
Spór o wygaszanie przedszkoli. Odmienne zdania ratusza i ministerstwa
Klaudia Kamieniarz
Wjechali do rowu, kierowca i pasażerowie byli pijani
Zauważyli czterech mężczyzn, którzy wyciągali samochód z rowu
Zniszczony mural Kory
Bazgroły na muralu Kory
Śródmieście
Wypadek na stacji metra Pole Mokotowskie (zdj. ilustracyjne)
Wypadek w metrze. Cztery stacje były wyłączone
Mokotów
Seniorka uwierzyła oszustom i straciła pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)
Wyłączyli prąd w mieszkaniu, tak uchronili ją przed stratą pieniędzy
Bielany
Wpadł na gorącym uczynku, z plecakiem pełnym łupów
Wyjeżdżał rowerem w nocy lub wczesnym rankiem, obserwował auta
Praga Północ
Pożar na wysypisku odpadów przy Zabranieckiej
Płonęła hala z makulaturą. Wiatr znosił dym na tory kolejowe
Praga Południe
Pożar na składowisku odpadów w Sokołowie
Kolejny pożar na składowisku odpadów
Śmiertelny wypadek w Zawiszynie
Uderzył w przyczepę z drewnem. Nie żyje 11-letnia dziewczynka
Policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę
Zatrzymali go, bo jechał za szybko. "Przekroczył nie tylko prędkość"
Balon spadł pod Mińskiem Mazowieckiem
W lesie spadł balon. Sprawdzili, co przenosił
"Przemoc karmi się milczeniem" (zdj. ilustracyjne)
Nie chciał wypuścić byłej partnerki z mieszkania i groził jej śmiercią
Plama na jezdni krajowej "siódemki" w Łomiankach
Przez rozlaną masę bitumiczną zamknęli jezdnię
Panorama centrum Warszawy
Wieczorem zgaśnie iluminacja Pałacu Kultury i Nauki
Śródmieście
Zwierzęta na zajmowanej bezumownie działce na Targówku
Zwierzęta na bezprawnie zajętej działce. Są wyniki kolejnej kontroli
Targówek
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki