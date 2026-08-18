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Bemowo

"Cały czas jest o krok przed nami". Szukają trzeciego jeżozwierza

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Jeżozwierz spacerował ulicą Kaliny Jędrusik
Jeżozwierz spacerował ulicą Kaliny Jędrusik
Źródło wideo: Fundacja Kopytka z nadzieją
Źródło zdj. gł.: Fundacja Kopytka z nadzieją
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Wszystkie uciekły z prywatnej hodowli. Dwa są już odłowione, trzeci nadal przemieszcza się po Warszawie. Ostatnio był widziany na Bemowie i Żoliborzu. Poszukiwania jeżozwierza. "Chcemy odnaleźć trzeciego i zakończyć tę historię bezpiecznie" - przekazała Fundacja Kopytka z nadzieją.

Jak podała w mediach społecznościowych Fundacja Kopytka z nadzieją, ostatnie obserwacje koncentrują się w okolicach ulic Powązkowskiej, Stanisława Maczka, Władysława Broniewskiego, Cmentarza Wojskowego na Powązkach oraz Lasku na Kole.

Fundacja opublikowała wideo, na którym widać jeżozwierza przechadzającego się chodnikiem przy bloku w okolicach ulicy Kaliny Jędrusik na Żoliborzu. Zwierzak idzie pewnym krokiem, na chwilę przystaje na środku chodnika. Gdy zbliża się do niego kobieta, kontynuuje przerwany spacer.

"Niestety, mimo kolejnych zgłoszeń, jeżozwierz cały czas jest o krok przed nami. Docieramy w miejsca, w których był widziany, ale do tej pory nie udało nam się na niego bezpośrednio natrafić" - opisała fundacja.

Zaapelowała o pomoc do okolicznych mieszkańców. Poprosiła o kontakt, jeśli ci zobaczą specyficznego gościa.

Zgłosić tak, łapać nie

Jeżozwierza lepiej nie łapać samodzielnie. Nie należy podchodzić do niego, zaganiać i odcinać drogę ucieczki. Nie należy również dotykać zwierzęcia i chwytać go za kolce. Warto zabezpieczyć też swoje zwierzęta, by nie zbliżały się do jeżozwierza. Zwierzę nie wystrzeliwuje kolców, ale w sytuacji zagrożenia może nastroszyć je i gwałtownie skierować tylną część ciała w stronę napastnika. Kontakt z kolcami może spowodować poważne obrażenia.

Co zatem najlepiej zrobić? "Zachowaj bezpieczny dystans i, jeśli jest to możliwe, obserwuj, w którą stronę się przemieszcza. Zrób zdjęcie lub krótki film – nawet z większej odległości. Jak najszybciej przekaż nam dokładną lokalizację, najlepiej pinezkę z mapy, godzinę obserwacji oraz kierunek, w którym zwierzę odeszło" - poprosiła Fundacja Kopytka z nadzieją. I dodała, że najlepsza pomoc to szybka informacja i możliwie dokładna lokalizacja.

W razie zauważenia jeżozwierza należy dzwonić do fundacji pod numer 883 720 000. Fundacja jest organizacją przygotowaną na odłów takich zwierząt.

Fundacja podziękowała za wszystkie dotychczasowe telefony, wiadomości, zdjęcia i lokalizacje. "To właśnie dzięki Waszej czujności udało nam się wcześniej zlokalizować i bezpiecznie odłowić drugiego z poszukiwanych jeżozwierzy" - zwróciła się do odbiorców.

Uciekły z jednej hodowli

Poszukiwania jeżozwierzy, które uciekły z prywatnej hodowli rozpoczęły się kilka dni temu. Pierwszy został schwytany przez straż miejską na ulicy Zachodniej w Łomiankach. Drugiego udało się odłowić w Leoncinie.

"W godzinach popołudniowych udało nam się odłowić drugiego z trzech poszukiwanych jeżozwierzy. Zwierzę zostało zlokalizowane w okolicach Krubiczewa, gmina Leoncin. Został poddany ocenie lekarsko-weterynaryjnej w Grodzisku Mazowieckim. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że zwierzę jest zdrowe i w dobrej kondycji" - informowała wówczas Fundacja Kopytka z nadzieją.

Jedne z największych gryzoni

Jeżozwierze zaliczają się do jednych z największych gryzoni żyjących na naszej planecie.

Całe ciało jeżozwierza pokryte jest długimi zwisającymi biało-czarnymi kolcami. W sytuacji zagrażającej życiu kolce dosłownie stają dęba i pozwalają zwierzęciu bronić się przed drapieżnikami. Odnotowano przypadki samic, które z pomocą kolców tworzyły zabezpieczenie dla młodych, nie dopuszczając do pociechy wroga.

Ciało dorosłego osobnika pokryte jest mniej więcej 30 tysiącami kolców. Zwierzę nie musi przejmować się ich utratą podczas walki, ponieważ w miejscu utraconej broni bardzo szybko wyrastają nowe kolce. Podczas walki o życie niektóre kolce wypadają, ale zwierzę nie jest w stanie nimi strzelać.

Kolce jeżozwierza są zakończone niewielkim haczykiem. Taki stan rzeczy powoduje, że wyciąganie ich z ciała jest nie tylko bolesne, ale i problematyczne. Warto jednak wiedzieć, że styczność z kolcami nie stanowi dla człowieka żadnego zagrożenia i na ogół nie kończy się żadną infekcją. 

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
zwierzęta w mieściezwierzęta
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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