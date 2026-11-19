Bemowo Ponad 28 tysięcy złotych i cudze karty. 20-latek wpadł przy bankomacie Oprac. Dariusz Gałązka |

Nowe oszustwo cyberprzestępców - BLIK Źródło zdj. gł.: KRP IV

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Z informacji zgromadzonych przez policjantów wynikało, że młody mężczyzna kilkukrotnie podchodził do bankomatu i nerwowo się rozglądał. W rozmowie z funkcjonariuszami powiedział, że wypłaca pieniądze za pomocą otrzymanych kodów bankowych.

Według wstępnych ustaleń policji 20-latek podszywał się pod inne osoby, by zdobyć kody i wypłacić pieniądze pokrzywdzonych. Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nim ponad 28 tysięcy złotych w gotówce, karty debetowe i telefon.

20-latek został aresztowany

20-latek usłyszał zarzuty oszustwa i ukrywania dokumentów, którymi nie miał prawa rozporządzać. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola sąd zgodził się na jego trzymiesięczny areszt.

Policja radzi, by prośbę o kod do wypłaty weryfikować w rozmowie telefonicznej. - Wystarczy wykonać telefon do znajomego, aby upewnić się, czy znalazł się w potrzebie - przypomina podinsp. Marta Sulowska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.