Ponad 28 tysięcy złotych i cudze karty. 20-latek wpadł przy bankomacie
Z informacji zgromadzonych przez policjantów wynikało, że młody mężczyzna kilkukrotnie podchodził do bankomatu i nerwowo się rozglądał. W rozmowie z funkcjonariuszami powiedział, że wypłaca pieniądze za pomocą otrzymanych kodów bankowych.
Według wstępnych ustaleń policji 20-latek podszywał się pod inne osoby, by zdobyć kody i wypłacić pieniądze pokrzywdzonych. Funkcjonariusze zabezpieczyli przy nim ponad 28 tysięcy złotych w gotówce, karty debetowe i telefon.
20-latek został aresztowany
20-latek usłyszał zarzuty oszustwa i ukrywania dokumentów, którymi nie miał prawa rozporządzać. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola sąd zgodził się na jego trzymiesięczny areszt.
Policja radzi, by prośbę o kod do wypłaty weryfikować w rozmowie telefonicznej. - Wystarczy wykonać telefon do znajomego, aby upewnić się, czy znalazł się w potrzebie - przypomina podinsp. Marta Sulowska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.