Poszukiwany czerwoną notą wpadł, bo stał na zielonym

Policjanci z warszawskiego Bemowa zwrócili uwagę na kierującego toyotą, który pomimo zielonego światła, stał przed sygnalizatorem. Postanowili sprawdzić, o co chodzi.
"Podczas sprawdzeń w policyjnych bazach danych okazało się, że 25-latek jest poszukiwany przez czerwoną notą. Poszukiwał go wymiar sprawiedliwości w Turcji celem wykonania orzeczonej kary 4 lat i 2 miesięcy" - poinformowała w komunikacie nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.
Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
Czerwona nota oznacza najwyższy stopień międzynarodowych poszukiwań i jest informacją dla służb wszystkich krajów, że poszukiwany jest niebezpiecznym przestępcą. To kategoria oznaczająca poszukiwania w celu aresztowania i ekstradycji.
Autorka/Autor: mg/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24