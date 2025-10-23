Logo TVN Warszawa
Warszawa
Bemowo

Poszukiwany czerwoną notą wpadł, bo stał na zielonym

W ręce policji wpadł 25-latek poszukiwany czerwoną notą Interpolu przez turecki wymiar sprawiedliwości. Zgubiło go to, że... stał na zielonym świetle.

Policjanci z warszawskiego Bemowa zwrócili uwagę na kierującego toyotą, który pomimo zielonego światła, stał przed sygnalizatorem. Postanowili sprawdzić, o co chodzi.

"Podczas sprawdzeń w policyjnych bazach danych okazało się, że 25-latek jest poszukiwany przez czerwoną notą. Poszukiwał go wymiar sprawiedliwości w Turcji celem wykonania orzeczonej kary 4 lat i 2 miesięcy" - poinformowała w komunikacie nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Czerwona nota oznacza najwyższy stopień międzynarodowych poszukiwań i jest informacją dla służb wszystkich krajów, że poszukiwany jest niebezpiecznym przestępcą. To kategoria oznaczająca poszukiwania w celu aresztowania i ekstradycji.

pc

Autorka/Autor: mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Przestępstwa
