Poszukiwany czerwoną notą wpadł, bo stał na zielonym

Uwagę policjantów zwróciło auto stojące na zielonym świetle (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci z warszawskiego Bemowa zwrócili uwagę na kierującego toyotą, który pomimo zielonego światła, stał przed sygnalizatorem. Postanowili sprawdzić, o co chodzi.

"Podczas sprawdzeń w policyjnych bazach danych okazało się, że 25-latek jest poszukiwany przez czerwoną notą. Poszukiwał go wymiar sprawiedliwości w Turcji celem wykonania orzeczonej kary 4 lat i 2 miesięcy" - poinformowała w komunikacie nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Czerwona nota oznacza najwyższy stopień międzynarodowych poszukiwań i jest informacją dla służb wszystkich krajów, że poszukiwany jest niebezpiecznym przestępcą. To kategoria oznaczająca poszukiwania w celu aresztowania i ekstradycji.

Przeczytaj także: Zniszczył jadłodzielnię, w chwili zatrzymania miał przy sobie amfetaminę

Zniszczył jadłodzielnię z żywnością dla potrzebujących Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu

OGLĄDAJ: TVN24 HD