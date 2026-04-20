Bemowo Groźby maczetą i okradzione mieszkanie. Podejrzani w rękach policji

Policja zatrzymała podejrzanych o rozbój Źródło: KRP Warszawa IV

Kilka dni temu policjanci z Bemowa otrzymali zgłoszenie w sprawie napaści na mężczyznę w jego mieszkaniu.

Grozili maczetą, okradli mieszkanie

"Funkcjonariusze przyjechali na miejsce i ustalili wstępne okoliczności zdarzenia. Wynikało z nich, że sprawcy grozili pokrzywdzonemu użyciem maczety, następnie dokonali kradzieży jego rzeczy, m.in. kurtki, obuwia, słuchawek, perfum o łącznej wartości ok. 11 tysięcy zł. Pokrzywdzony został zmuszony do klęczenia oraz wypowiadania kompromitujących i obraźliwych go słów. Kiedy sprawcy próbowali uciec, pokrzywdzony szarpał się z nimi, aby odzyskać skradzione rzeczy. Wówczas sprawcy rozpylili (...) gaz pieprzowy i uciekli" - opisała nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Maczetę, którą grozili mieszkańcowi, porzucili na miejscu.

19-latek i 23-latek z zarzutami

Niedługo po zdarzeniu policjanci zatrzymali pierwszego z mężczyzn.

"19-latek miał na sobie buty i kurtkę należącą do pokrzywdzonego, a w kieszeni kartę miejską na jego dane. Jednocześnie inny patrol policjantów ustalił i zatrzymał drugiego ze współsprawców w wieku 23 lat" - przekazała nadkom. Sulowska.

I dodała, że podczas przeszukania mieszkania należącego do mężczyzny, policjanci znaleźli inne skradzione przedmioty, a w rurze wentylacyjnej w łazience kilka gramów mefedronu.

Mężczyźni usłyszeli zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, działając wspólnie i w porozumieniu. Podejrzany 23-latek odpowie jeszcze za posiadanie narkotyków.

Obaj zostali objęci dozorem policyjnym i mają zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym. Grozi im od trzech do 20 lat więzienia.

