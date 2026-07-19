Papuga i wiewiórka potrzebowały pomocy. Zareagowali mieszkańcy
W nocy strażnicy miejscy z ekopatrolu otrzymali zgłoszenie, dotyczące znalezionej papugi. Na ulicy Dynarskiej zgłaszająca przekazała funkcjonariuszom papugę nimfę, którą znalazła w okolicy.
"Ptak był w dobrej kondycji, ale na pewno nie poradziłby sobie w miejskim środowisku" - opisała straż miejska. Jak wyjaśniła, nimfy pochodzą z Australii, gdzie żyją w suchych, otwartych terenach i są przystosowane do dużych przestrzeni, ciepłego klimatu, życia w stadach i szukania określonego rodzaju pokarmu.
Strażnicy zaopiekowali się papugą. Ptak trafił następnie pod opiekę specjalistów z Ptasiego Azylu w warszawskim zoo.
Na pomoc wiewiórce
Kolejna interwencja tego samego patrolu dotyczyła rannej wiewiórki, która potrzebowała pomocy. Strażnicy miejscy pojechali na Wybrzeże Szczecińskie. Na patrol czekała mieszkanka, która wskazała miejsce, gdzie znajdowała się osłabiona wiewiórka. Została bezpiecznie odłowiona.
"Ranne zwierzę trafiło pod opiekę pracowników ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt przy Korkowej, gdzie otrzyma niezbędną pomoc i szansę na powrót do zdrowia" - dodali.