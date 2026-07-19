Bemowo Papuga i wiewiórka potrzebowały pomocy. Zareagowali mieszkańcy Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Chcesz pomóc dzikiemu zwierzęciu? Eksperci radzą, jak zrobić to w bezpieczny sposób Źródło wideo: Paweł Abramowicz/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Straż Miejska Warszawa

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W nocy strażnicy miejscy z ekopatrolu otrzymali zgłoszenie, dotyczące znalezionej papugi. Na ulicy Dynarskiej zgłaszająca przekazała funkcjonariuszom papugę nimfę, którą znalazła w okolicy.

Papugą zaopiekował się Ekopatrol Źródło zdjęcia: Straż Miejska Warszawa

"Ptak był w dobrej kondycji, ale na pewno nie poradziłby sobie w miejskim środowisku" - opisała straż miejska. Jak wyjaśniła, nimfy pochodzą z Australii, gdzie żyją w suchych, otwartych terenach i są przystosowane do dużych przestrzeni, ciepłego klimatu, życia w stadach i szukania określonego rodzaju pokarmu.

Strażnicy zaopiekowali się papugą. Ptak trafił następnie pod opiekę specjalistów z Ptasiego Azylu w warszawskim zoo.

Na pomoc wiewiórce

Kolejna interwencja tego samego patrolu dotyczyła rannej wiewiórki, która potrzebowała pomocy. Strażnicy miejscy pojechali na Wybrzeże Szczecińskie. Na patrol czekała mieszkanka, która wskazała miejsce, gdzie znajdowała się osłabiona wiewiórka. Została bezpiecznie odłowiona.

"Ranne zwierzę trafiło pod opiekę pracowników ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt przy Korkowej, gdzie otrzyma niezbędną pomoc i szansę na powrót do zdrowia" - dodali.

Kampania edukacyjna "ZOOstaw, NIE porywaj" Źródło zdjęcia: UM Warszawa