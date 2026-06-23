Bemowo "Co chwilę podchodzili do bankomatu i nerwowo rozglądali się dookoła siebie" Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Nowe oszustwo cyberprzestępców - BLIK Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa IV

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci z Bemowa interweniowali wobec dwóch mężczyzn, którzy mogli wypłacać pieniądze za pomocą nieprawnie pozyskanych kodów bankowych. "Z informacji, które posiadali wynikało, że oboje co chwilę podchodzili do bankomatu i nerwowo rozglądali się dookoła siebie" - poinformowała nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Podczas policyjnej interwencji mężczyźni byli zdenerwowani, wyjaśniali, że wypłacają pieniądze za pomocą uzyskanych kodów bankowych. "Podczas kontroli policjanci znaleźli przy 21-latku pieniądze w łącznej kwocie ponad 15 tysięcy złotych oraz kartę bankomatową na inne dane, funkcjonariusze zabezpieczyli ich telefony komórkowe" - dodała Sulowska.

Zatrzymany mężczyzna Źródło zdjęcia: KRP Warszawa IV

Zarzuty i areszt

35-letni obywatel Białorusi i 21-letni obywatel Ukrainy zostali zatrzymani i trafili do aresztu. Policjanci zgromadzili w sprawie materiał dowodowy. Na jego podstawie podejrzani usłyszeli zarzut oszustwa.

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych. Sąd przychylił się do wniosku i mężczyźni trafili do aresztu na trzy miesiące.

Czynności w sprawie postępowania prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie.

Zatrzymany mężczyzna Źródło zdjęcia: KRP Warszawa IV

Jak nie dać się oszukać?

Funkcjonariusze zaapelowali o ostrożność i zachowanie czujności w kontaktach internetowych. "Warto zawsze upewnić się, że rozmawiamy z rzeczywistą osobą, zwłaszcza, gdy prosi ona nas o przekazanie pieniędzy. Ponadto nigdy nie udostępniajmy swoich danych osobowych i bankowych osobom, których nie znamy" - podkreślili.

Podpowiedzieli także jak chronić się przed oszustami. Najlepiej zacząć od zabezpieczenia dostępu do swojego konta w mediach społecznościowych, wykorzystując w tym celu dwuskładnikowe uwierzytelnienie logowania. Równie ważne jest wylogowanie się z kont po zakończeniu użytkowania.

Jak się chronić przed oszustwem "na BLIK"? Źródło zdjęcia: policja.pl

"Nie należy podawać wygenerowanego kodu bankowego bez potwierdzenia, czy to faktycznie nasz znajomy prosi o pożyczkę. Wystarczy wykonać telefon do znajomego, aby upewnić się, czy znalazł się w potrzebie" - zaznaczyli policjanci. Warto też dokładnie sprawdzić dane transakcji przed jej zatwierdzeniem w aplikacji bankowości mobilnej, zwrócić uwagę na to, gdzie nasze pieniądze będą wypłacone.