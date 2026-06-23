Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Bemowo

"Co chwilę podchodzili do bankomatu i nerwowo rozglądali się dookoła siebie"

|
Zatrzymany mężczyzna
Nowe oszustwo cyberprzestępców - BLIK
Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa IV
Dwóch mężczyzn wpadło na gorącym uczynku. Jak ustalili policjanci, wprowadzali oni w błąd pokrzywdzonych, co do swojej tożsamości i przy użyciu kodów bankowych wypłacali ich pieniądze z bankomatu. Przy podejrzanych znaleźli 15 tysięcy złotych. 35 i 21 latek usłyszeli zarzuty.

Policjanci z Bemowa interweniowali wobec dwóch mężczyzn, którzy mogli wypłacać pieniądze za pomocą nieprawnie pozyskanych kodów bankowych. "Z informacji, które posiadali wynikało, że oboje co chwilę podchodzili do bankomatu i nerwowo rozglądali się dookoła siebie" - poinformowała nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Podczas policyjnej interwencji mężczyźni byli zdenerwowani, wyjaśniali, że wypłacają pieniądze za pomocą uzyskanych kodów bankowych. "Podczas kontroli policjanci znaleźli przy 21-latku pieniądze w łącznej kwocie ponad 15 tysięcy złotych oraz kartę bankomatową na inne dane, funkcjonariusze zabezpieczyli ich telefony komórkowe" - dodała Sulowska.

Zatrzymany mężczyzna
Zatrzymany mężczyzna
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa IV

Zarzuty i areszt

35-letni obywatel Białorusi i 21-letni obywatel Ukrainy zostali zatrzymani i trafili do aresztu. Policjanci zgromadzili w sprawie materiał dowodowy. Na jego podstawie podejrzani usłyszeli zarzut oszustwa.

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych. Sąd przychylił się do wniosku i mężczyźni trafili do aresztu na trzy miesiące.

Czynności w sprawie postępowania prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie.

Zatrzymany mężczyzna
Zatrzymany mężczyzna
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa IV

Jak nie dać się oszukać?

Funkcjonariusze zaapelowali o ostrożność i zachowanie czujności w kontaktach internetowych. "Warto zawsze upewnić się, że rozmawiamy z rzeczywistą osobą, zwłaszcza, gdy prosi ona nas o przekazanie pieniędzy. Ponadto nigdy nie udostępniajmy swoich danych osobowych i bankowych osobom, których nie znamy" - podkreślili.

Podpowiedzieli także jak chronić się przed oszustami. Najlepiej zacząć od zabezpieczenia dostępu do swojego konta w mediach społecznościowych, wykorzystując w tym celu dwuskładnikowe uwierzytelnienie logowania. Równie ważne jest wylogowanie się z kont po zakończeniu użytkowania.

Jak się chronić przed oszustwem "na BLIK"?
Jak się chronić przed oszustwem "na BLIK"?
Źródło zdjęcia: policja.pl

"Nie należy podawać wygenerowanego kodu bankowego bez potwierdzenia, czy to faktycznie nasz znajomy prosi o pożyczkę. Wystarczy wykonać telefon do znajomego, aby upewnić się, czy znalazł się w potrzebie" - zaznaczyli policjanci. Warto też dokładnie sprawdzić dane transakcji przed jej zatwierdzeniem w aplikacji bankowości mobilnej, zwrócić uwagę na to, gdzie nasze pieniądze będą wypłacone.

Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 9 min
Edyta Krześniak - Bez polityki Piotra Jaconia
"Zdjęć było tysiące. Nie da się tego odzobaczyć". Mroczna prawda o guru polskiej psychologii
Piotr Jacoń
19 min
pc
Rafał Leśkiewicz
TVN24
Giorgia Meloni i Donald Trump (13.10.2025)
"Teraz w końcu rozumiesz, jakim człowiekiem jest Trump"
Monika Winiarska
Udostępnij:
Tagi:
oszustwaoszustwoPrzestępczość w WarszawiePolicja
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Nietrzeźwy i bez prawa jazdy wsiadł za kierownicę
Zapewniał, że za kierownicę nie wsiądzie. Po kilku minutach to zrobił
Okolice
Wieżowiec Intraco wkrótce zniknie z krajobrazu miasta
Rozbierają wieżowiec, radna o "azbestowym pyle". Odpowiedź inwestora
Dariusz Gałązka
19 lat temu stracił wzrok. Dziś szkoli służby mundurowe i wychowuje syna
Bał się, że syn będzie się wstydził. "Dziś mówi, że jest ze mnie dumny"
Alicja Glinianowicz
Zderzyły się dwa crossowe motocykle, nie żyje 18-latek
Zderzenie motocyklistów, nie żyje 18-latek
Okolice
Mężczyzna pokazał podrobiony paszport (zdj. ilusyracyjne)
Podrobiony paszport i nieudana próba ucieczki do Kanady przez Polskę
Włochy
Takie "pakunki" ktoś podrzucił w lesie
Toksyczne odpady w lasach, trzech oskarżonych
Okolice
Tak ma wyglądać Krucza po przebudowie
Warszawska "La Rambla" bez ogródków gastronomicznych
Dariusz Gałązka
Trener wykorzystywał swojego podopiecznego. Sąd zaostrzył karę (zdjęcie ilustracyjne)
13-letni Kacper ważył niecałe 10 kilogramów. Nowa opinia biegłych
Okolice
Warszawski Szpital Południowy
Dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego
Katarzyna Kędra
Prokuratorzy w Gdańsku i Siedlcach postawili zarzuty
Zostawili go bez ubrania na drodze. Zmarł z wychłodzenia. Troje oskarżonych
Ostrów Mazowiecka
Wisła w okolicach Mostu Gdańskiego
Kąpał się z kolegą w Wiśle, nagle zniknął. Poszukiwania 15-latka
Praga Północ
Warszawski Szpital Południowy
Zmiany po aferze. Szpital Południowy ma nową radę nadzorczą
Ursynów
Policjanci zatrzymali dwie osoby
Handel narkotykami w bramie. Diler i jego pomocnik zatrzymani
Praga Północ
Wraca pociąg Kolei Mazowieckich "Słoneczny"
Zawiozą do Gdyni i Ustki. Wracają pociągi "Słoneczne"
Komunikacja
Dawid Kacprzyk
Co dalej z karierą lekarską Dawida Kacprzyka. Stanowisko Naczelnej Izby Lekarskiej
Ursynów
Trwają poszukiwania napastnika
"Ciosów było co najmniej kilka". 49-latek poszukiwany
TVN24
Zderzenie z udziałem radiowozu na Świętokrzyskiej
Policjant rozbił radiowóz. Nie dostał nawet mandatu
Śródmieście
Mężczyzna został zatrzymany
Zatrzymali go do kontroli. Przecierali oczy ze zdumienia
Okolice
Uszkodzenie szyby w budynku na ul. Chmielnej w Warszawie
"Straszny huk". Z najwyższego biurowca w Unii wypadła szyba
Wola
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
W mieszkaniu znaleźli mefedron. 34-latek z zarzutem handlu narkotykami
Bemowo
legia2
Warszawa nie pójdzie spać. Legia obroniła tytuł
EUROSPORT
Interwencja policji, ul. Przejezdna Warszawa
"W trakcie obezwładniania stracił przytomność". 37-latek nie żyje
Białołęka
Zalany tunel w Brwinowie
Burza pod Warszawą. W zalanym tunelu utknął wóz strażacki
Okolice
Tonący mężczyzna trafił do szpitala
Bracia pływali w żwirowni, jeden z nich zaczął tonąć
Okolice
Policjanci z Mokotowa pracowali nad sprawą kradzieży pieniędzy
Odłożył na ławkę saszetkę z dużą sumą. Po chwili pieniądze zniknęły
Mokotów
Warszawski Szpital Południowy
Wymiana rady nadzorczej po aferze w szpitalu. "Ta decyzja jest już realizowana"
Ursynów
Narkotyki znalezione w aucie 22-latka
Zatrzymali go do kontroli. Był pod wpływem narkotyków, przewoził dużo mefedronu
Okolice
Wianki nad Wisłą
Muzyka, taniec, wyplatanie wianków. Tak powitali lato w nad Wisłą
Śródmieście
Pożar tirów w miejscowości Pabierowice
Duży pożar na placu pełnym tirów
Okolice
Toyota trafiła na policyjny parking
Poszukiwane auto i kierowca
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki