Ostatni odcinek drugiej linii. Prezes metra zarzuca opieszałość wojewodzie, a ten wytyka braki w dokumentacji

- Trudno to spokojnie komentować w sytuacji, kiedy wnioski o pozwolenie na budowę zostały złożone w listopadzie 2020 roku. Dzisiaj mamy marzec 2022 roku i nie otrzymaliśmy pozwolenia na budowę - mówił Lejk. I przypomniał, że "termin kontraktowy zakończenia budowy to rok 2024".

Do sprawy odniósł się również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - My jesteśmy gotowi. Miejmy nadzieję, że wszystkie formalności, które są po stronie instytucji zależnych od rządu będą wypełniane. Wszystkim powinno zależeć na tym, żeby metro było budowane w tempie i żeby te ewentualne opóźnienia nie były po stronie instytucji, które zatwierdzają możliwość szybkiego budowania kolejnych stacji - powiedział Trzaskowski.

Wnioski o pozwolenie na budowę złożone

Wojewoda wytyka braki w dokumentach

"Do końca 2020 r. do urzędu wpłynęły wnioski o wydanie pozwolenia na budowę II linii metra oraz przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski nie były kompletne wobec czego tutejszy organ wezwała pełnomocnika inwestora do ich uzupełnienia" - przekazał MUW. Wnioski zostały uzupełnione w pierwszym kwartale 2021 roku. Następnie dokumentacja została złożona do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w celu przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko. RDOŚ odkrył kolejne braki i "wielokrotnie wzywał do ich uzupełnienia".

"Po uzupełnieniu wszystkich braków wskazanych w wezwaniu RDOŚ, organ ten wystąpił do poszczególnych organów m.in.: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego m.st. Warszawy oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie o wydanie opinii dla realizacji przedmiotowej inwestycji" - poinformował MUW. Obie instytucje - jak twierdzą urzędnicy wojewody - również wskazały nieprawidłowości. Z odpowiedzi wynika, że 23 lutego metro uzupełniło dokumenty, a następnego dnia trafiły one do RDOŚ, gdzie do dziś są "procedowane". Dopiero gdy urzędnicy zajmujący się sprawami środowiskowymi przekażą je wojewodzie, będzie on mógł ponownie "przystąpić do weryfikacji projektu budowlanego pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami".