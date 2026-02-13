Logo TVN Warszawa
Bemowo

Błoto pośniegowe i lód na pasie startowym. Odwilż sparaliżowała lotnisko

Lotnisko Warszawa-Babice tymczasowo zamknięte
Lotnisko na Bemowie
Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl
Z uwagi na warunki atmosferyczne wstrzymano wszelkie operacje samolotów na lotnisku Warszawa-Babice. Zamknięcie portu nie dotyczy śmigłowców.

W piątek rano przedstawiciele Lotniska Warszawa-Babice poinformowali w mediach społecznościowych, o porannej inspekcji, która wykazała, że droga startowa oraz powierzchnie utwardzone lotniska nie zostały dopuszczone do bezpiecznej eksploatacji.

"Na nawierzchni zalegają znaczne ilości błota pośniegowego i lodu, które utrudniają nawet przejazd pojazdu z napędem na cztery koła. Aktualnie warunki hamowania są bardzo słabe. Informacja o stanie lotniska została przekazana do zarządzającego obiektem w celu jak najszybszego przywrócenia gotowości do operacji lotniczych" - przekazali w komunikacie przedstawiciele lotniska.

Wskazali, że zamknięcie nie dotyczy śmigłowców.

Lotnisko Warszawa-Babice tymczasowo zamknięte
Lotnisko Warszawa-Babice tymczasowo zamknięte
Lotnisko Warszawa-Babice tymczasowo zamknięte
Źródło: Lotnisko Warszawa-Babice/Facebook.com
Lotnisko Warszawa-Babice tymczasowo zamknięte
Lotnisko Warszawa-Babice tymczasowo zamknięte
Źródło: Lotnisko Warszawa-Babice/Facebook.com
Lotnisko Warszawa-Babice tymczasowo zamknięte
Lotnisko Warszawa-Babice tymczasowo zamknięte
Źródło: Lotnisko Warszawa-Babice/Facebook.com

Lotnisko zamknięte przez odwilż

- W związku ze zmianą temperatury nastąpiły silne roztopy. Na pasie zaczęły pojawiać się dziury i koleiny. Ze względu na bezpieczeństwo operacji podjęliśmy decyzję o czasowm wstrzymaniu wykonywania operacji statków powietrznych - wyjaśnił w rozmowie z tvnwarszawa.pl Piotr Sitnicki, kierownik lotniska.

- Analizujemy sytuację pod kątem technicznym, czyli przy pomocy jakiego sprzętu zapewnić bezpieczeństwo na nawierzchni drogi startowej - dodał.

Na pas startowy musiałby wjechać cięższy sprzęt, który usunie zalegającą pokrywę lodową i błoto pośniegowe. - Jednak ze względu na powierzchnię drogi startowej jest to operacja zdecydowanie bardziej skomplikowana niż w przypadku standardowej ulicy, czy chodnika - wskazał Piotr Sitnicki.

Przedstawiciel lotniska powiedział, że obecnie panuje tzw. "sezon niski" i operacji wykonywanych na lotnisku Babice jest stosunkowo niewiele - od kilku do kilkudziesięciu dziennie.

Lotnisko zarządzane jest przez Centrum Usług Logistycznych. Na lotnisku swoją bazę ma Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz stacjonują śmigłowce policji. Z lotniska korzysta także wojsko. Do tego funkcjonuje tu kilka szkółek pilotażu. Odbywają się tu także loty szybowcami.

Autorka/Autor: Dariusz Gałązka

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Lotnisko Warszawa-Babice/Facebook.com

Bemowo - Lotnisko
