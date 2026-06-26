Bemowo Odcienie szarości i nierówny "baranek". Nowe stacje metra coraz bliżej Piotr Bakalarski |

Wizyta na budowie stacji metra Chrzanów Źródło wideo: tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek do obejrzenia stacji Chrzanów, zlokalizowanej między blokami przy Rayskiego, zaproszono dziennikarzy. Rejon jest wielkim placem budowy nie tylko za sprawą wykonawcy metra. W obecności podziemnej kolejki interes zwietrzyli deweloperzy i intensywnie zabudowują działki, na których jeszcze niedawno rosły kapusta i cebula. Pierwszym, co zrobiło wrażenie w piątkowe przedpołudnie pod ziemią, był… przyjemny chłód. Kilkanaście metrów wyżej termometry pokazywały ponad 30 stopni Celsjusza.

Poziom zaawansowania prac obrazuje fakt, że zainstalowano już nawet bramki wejściowe na poziomie minus jeden. - Zgodnie z projektem na antresolach nie będzie przestrzeni handlowych - powiedział Bartosz Sawicki, rzecznik generalnego wykonawcy, firmy Gulermak. To nauczka ze stacji na Woli czy Targówku, gdzie lokale użytkowe świecą pustkami. Handel dawno wyniósł się do internetu. - Posadzki są wykonane w ponad 90 procentach, kończymy instalacje pod sufitem, montujemy ściany zatorowe - opowiadał Sawicki.

Na budowie stacji metra Chrzanów Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Obara

Geometryczne panele, nierówny "baranek"

Perony i prowadzące do nich schody są gotowe. W tunelach położono już tory, zainstalowana jest także trzecia szyna, doprowadzająca prąd do pociągów.

Trwa układanie paneli na sufitach oraz ścianach zatorowych, będą miały taki sam geometryczny motyw. Stylistyka trzech nowych stacji będzie zbliżona. - Odcienie grafitu, szarości, beton architektoniczny. Ten odcinek będzie zunifikowany - opisywał rzecznik wykonawcy. A zatem minimalizm i funkcjonalność, czyli przeciwieństwo feerii barw i różnorodności rozwiązań centralnego odcinka drugiej linii.

Sufity tuż nad torowiskiem pokrywa jasny tynk o nierównej fakturze. Ta chropowatość już zostanie, zmieni się natomiast kolor. - Biały "baranek" na suficie to tynk akustyczny, nakładany natryskowo. Będzie pochłaniał dźwięki z obiektu i jadącego pociągu, redukował poziom decybeli. Będzie pomalowany w odcieniu grafitu i szarości - wyjaśniał Bartosz Sawicki.

Na budowie stacji metra Chrzanów Na budowie stacji metra Chrzanów Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl Na budowie stacji metra Chrzanów Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl Na budowie stacji metra Chrzanów Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl Na budowie stacji metra Chrzanów Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl Na budowie stacji metra Chrzanów Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl Na budowie stacji metra Chrzanów Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl Na budowie stacji metra Chrzanów Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl

Najpierw stacje, potem baza

Inwestycja objęła także budowę stacji techniczno-postojowej Mory. Tam trwają już testy z udziałem pociągów. - To pierwszy etap testów. Kiedy zakończymy prace wykończeniowe na stacjach, pociągi zaczną testy na odcinkach pasażerskich. Planujemy, że będzie to na przełomie sierpnia i września. Ta procedura trwa miesiąc, półtora - wyliczał rzecznik wykonawcy.

Do 9 listopada wszystkie obiekty (stacje, tunele, wentylatornie) mają zostać zgłoszone do odbiorów technicznych. Dokonują ich m.in. nadzór budowlany, policja, straż pożarna i sanepid. - Już teraz przekazujemy pierwsze dokumenty, żeby inspektorzy, którzy będą kontrolowali te przestrzenie, mieli odpowiednio dużo czasu, by odbiory mogły nastąpić szybciej - zdradził Sawicki.

W Metrze Warszawskim dopuszczają, że stacja techniczno-postojowa zostanie odebrana później. To ogromna inwestycja, na 30 hektarach znajduje się kilkanaście obiektów - każdy miał oddzielne pozwolenie na budowę i każdy będzie odbierany indywidualnie. Rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń zapewniła, że można uruchomić nowe stacje bez bazy Mory. - Planujemy w pierwszym etapie skupić się na oddaniu do użytku stacji pasażerskich, żeby na przełomie roku pasażerowie mogli z nich korzystać - zapowiedziała rzeczniczka.

Zmiany w trzech dzielnicach

A sekretarz Warszawy Maciej Fijałkowski snuł plany na dalszą przyszłość. - Pierwotnie planowano, że będzie to ostatni odcinek drugiej linii. Ale w zeszłym roku Rada Warszawy na wniosek prezydenta wprowadziła zadanie polegające na pracach przedprojektowych do kolejnego odcinka, czyli wydłużenia drugiej linii do Ursusa Niedźwiadka – przypomniał.

Zwrócił uwagę, że dzięki temu odcinkowi metro stworzy węzły z koleją przy stajach Ursus Niedźwiadek i Ursus Północny. - Będzie dużo bardziej funkcjonalne - przekonywał. I dodał, że trwają prace projektowe dla trzeciej linii: od Stadionu Narodowego do Gocławia (siedem stacji). - Oraz prace przedprojektowe dla linii czwartej: od ratusza na Białołęce do ratusza w Wilanowie - podsumował

To daleka przyszłość. Póki urzędnicy pracują nad komunikacją, która istotnie zmieni się po uruchomieniu trzech nowych stacji (poza wizytowanym Chrzanowem to Lazurowa i Karolin). Szczegóły zmian w trasach i rozkładach na Bemowie, we Włochach i w Ursusie mamy poznać po wakacjach.