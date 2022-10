Nie potrafił wyjaśnić skąd ma katalizator. Miał go ukraść chwilę wcześniej

Odjechał z piskiem opon. W swoim bmw miał katalizator, ale nie umiał powiedzieć skąd. Jak się potem okazało, nie miał też uprawnień do prowadzenia auta.

Policjanci z Bemowa otrzymali kilka dni temu zgłoszenie, że z niestrzeżonego parkingu przy ul. Lazurowej z piskiem opon odjechało bmw. - Kilkanaście minut później policjanci namierzyli pojazd przy ul. Górczewskiej i zatrzymali kierującego do kontroli - poinformowała nadkomisarz Marta Sulowska.

- Mężczyzna najpierw nie chciał otworzyć drzwi. Później 27-latek był zdenerwowany sytuacją, nie odpowiadał na pytania policjantów. Mundurowi postanowili sprawdzić, o co chodzi. Podczas przeszukania pojazdu, w bagażniku ujawnili katalizator i nożyce do cięcia metalu - wyjaśniła.

Nie wiedział skąd ma katalizator

Kierowca nie potrafił jednoznacznie wyjaśnić, skąd ma katalizator. Co chwilę zmieniał wersję wydarzeń. - Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych do sierpnia 2023 roku oraz nie ma uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi - podała nadkom. Sulowska.