"Nakłaniał znajomego do złożenia fałszywych zeznań, groził jemu i jego rodzicom" 

Kryminalni namierzyli 18-latka i ustalili, gdzie przebywa. - Początkowo, po wielokrotnym pukaniu do drzwi, mieszkania nikt ich nie otwierał. Policjanci doskonale wiedzieli, że mężczyzna będący w ich zainteresowaniu jest w lokalu. Po kilkunastu minutach kryminalni weszli do środka i tam doszło do zatrzymania mężczyzny, który reagował agresywnie wobec policjantów. Został doprowadzony do komisariatu - przekazała nadkomisarz Sulowska.