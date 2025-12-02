Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Bemowo

"Jazda na czuja". Odcinek trasy ekspresowej bez namalowanych pasów

Przez prace na S8 nie ma oznakowania poziomego
Przez prace na S8 nie ma oznakowania poziomego
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Na części warszawskiego odcinka trasy S8 brakuje oznakowania poziomego. W kierunku węzła Konotopa kierowcy poruszają się szeroką jezdnią, na której są trzy pasy ruchu, ale nie rozdzielają ich białe linie. Powodem są trwające od kilku miesięcy prace remontowe. Drogowcy zapowiadają, że jeśli pozwoli na to pogoda, w grudniu powinno nastąpić ich zakończenie.

Latem ruszył remont warszawskiego odcinka trasy S8. Jego celem jest wymiana nawierzchni na obu jezdniach między węzłami Konotopa i Prymasa Tysiąclecia. Roboty prowadzone są w godzinach nocnych, żeby kierowcy jak najmniej odczuwali ich skutki. Na początek nowy asfalt pojawił się na jezdni w stronę Białegostoku, później drogowcy przenieśli się na jezdnię w kierunku Poznania.

W ostatnich dniach listopada nowa nawierzchnia pojawiła się na fragmencie odcinka między Bemowem a węzłem Konotopa. Nadal nie ma tam jednak oznakowania poziomego. Kierowcy mają tam do dyspozycji trzy pasy ruchu. Obecnie nie są one jednak wytyczone białą farbą.

Przez prace na S8 nie ma oznakowania poziomego (zdjęcie z 18.11.2025 r.)
Przez prace na S8 nie ma oznakowania poziomego (zdjęcie z 18.11.2025 r.)
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Postęp prac zależy od pogody

Rzeczniczka Warszawskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska podkreśla, że prace związane z remontem trasy S8 nie zostały jeszcze zakończone. - Pozostało do wykonania około trzech kilometrów pasa lewego i środkowego jednej jezdni - wyjaśnia.

- Czas trwania robót jest zależny od warunków atmosferycznych - zastrzega. I wyjaśnia, że przygotowanie nowego oznakowania wymaga, aby odpowiednia pogoda panowała przez dłuższy okres. - Wykonawca w miarę możliwości wykonuje je - zapewnia.

I przypomina, że dodatkowo na tempo robót wpływa to, że są wykonywane wyłącznie w porze nocnej, aby zminimalizować utrudnienia dla kierowców.

Jak zapowiada rzeczniczka GDDKiA, zakończenie prac przewidywane jest w grudniu, jeśli pogoda nie pokrzyżuje planów.

Na fragmencie trasy S8 brakuje oznakowania poziomego
Na fragmencie trasy S8 brakuje oznakowania poziomego
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Trasa skończy niebawem 15 lat

Fragment trasy S8 między węzłami Konotopa i Prymasa Tysiąclecia w styczniu skończy 15 lat. Oddano go do użytku w 2011 roku. Jest jednym z najbardziej obciążonych ruchem odcinków w kraju. Z szacunków drogowców wynika, że w ciągu doby przejeżdża nim od 105 do 125 tysięcy pojazdów, w tym 12-13 tysięcy ciężarówek.

"Mając na celu zapewnienie jak najdłuższego 'życia' tej trasy, konieczne jest przeprowadzenie standardowych zabiegów utrzymaniowych obejmujących wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni" - wyjaśniali latem drogowcy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Strażacy nie mogli przejechać
Nie mogli dojechać do karambolu. Strażak: wybiegłem z wozu. Nowe nagranie
Okolice
Droga 721-bis połączy się z węzłem trasy S7 Lesznowola
Jest zezwolenie na budowę obwodnicy Lesznowoli. Inwestycję blokował deweloper
Okolice
Węzeł Janickiego
Projektują 13 kilometrów ważnej trasy. Działkowcy mają obawy
Dariusz Gałązka
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
Czytaj także:
Zderzenie w miejscowości Łąck
Zderzyła się z trzema pojazdami jadącymi w przeciwnym kierunku
Ambona w kościele pw. św. Dominika w Płocku
Podczas remontu ambony odkryli zamurowane przejście
Poufne dokumenty przy Wale Miedzeszyńskim
Ich uwagę zwróciła ostra biel. W trawie leżały dokumenty
Wawer
Strażacy nie mogli przejechać
Nie mogli dojechać do karambolu. Strażak: wybiegłem z wozu. Nowe nagranie
Stadion Radomiaka Radom
Zarzut gwałtu dla piłkarza Radomiaka Radom. Jest decyzja sądu
Testy torowiska na Rakowieckiej
"Parówka" przejechała nowym torowiskiem. Termin podtrzymany
Mokotów
Dachowanie w Łazach
Dachował na ruchliwej drodze. Dostał wysoki mandat i punkty
Koncepcja przebudowy ulicy Karowej
Szerokie schody, winda, taras. Tak ma wyglądać "przedłużenie" kładki nad Wisłą
Śródmieście
Zginęły cztery osoby
Kierował po alkoholu i narkotykach, zginął on i trzy inne osoby. Koniec śledztwa
Potrącenie pieszego w Alejach Jerozolimskich
Potrącenie pieszego przez tramwaj. "Przechodził w miejscu niedozwolonym"
Śródmieście
Policja zatrzymała 20 osób za przestępstwa narkotykowe
Zatrzymania za handel narkotykami. 20 osób usłyszało zarzuty
Woda podmyła torowisko w alei Niepodległości
Woda podmyła torowisko na Mokotowie. Tramwaje zwalniają
Mokotów
Utrudnienia po zderzeniu na trasie S2
Ogromne utrudnienia po zderzeniu na moście
Wilanów
Świąteczny pociąg metra
Świąteczne metro, tramwaj i autobus ruszyły na trasy
Śródmieście
Przejście Marszałkowska-Złota
Piesi "polubili" nową "zebrę". Będzie więcej pasów w centrum
Śródmieście
Burmistrz Nadarzyna interweniuje w sprawie śmiecenia
Wyrzucali do kontenerów na ubrania opony, meble, zabawki
Policjanci pomogli mężczyźnie, który zasłabł podczas zgromadzenia
Zasłabł podczas manifestacji, pomogli policjanci
Śródmieście
Wypadek pod Warszawą
W zderzeniu zginął pasażer. Kierowca pijany i poszukiwany listem gończym
Rowery Veturilo
Rowery Veturilo znikają z ulic. Kończy się tegoroczny sezon
Śródmieście
Kontrowersyjna kampania w transporcie publicznym
W miejskiej kampanii pasażer z głową świni jest otyły, brudny i je. Organizacje społeczne interweniują
Śródmieście
Śmiertelny wypadek w powiecie garwolińskim
Uderzył w barierki, zginął na miejscu
Jarmark bożonarodzeniowy w Warszawie
"Mamy też we Wrocławiu piękny jarmark, ale nie taki"
Śródmieście
Policjanci interweniowali na rondzie w Siedlcach (zdjęcie ilustracyjne)
Ponad 1400 kierowców na celowniku policjantów. Posypały się mandaty
Śródmieście
Przyjechali do awanturującego się pacjenta (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany za kierownicą, na środku drogi jego zdezorientowany pies
Cela więzienna - zdjęcie ilustracyjne
Zakopali ciało w lesie i przykryli gałęziami. Jest wyrok sądu
Awaria pociągu Kolei Mazowieckich (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria na kolei. Utrudnienia w kursowaniu pociągów
Włochy
Droga 721-bis połączy się z węzłem trasy S7 Lesznowola
Jest zezwolenie na budowę obwodnicy Lesznowoli. Inwestycję blokował deweloper
Odkrycia w kamienicy na Saskiej Kępie
Skrytka pod podłogą, a w niej cenne dokumenty, zdjęcia, mapy, pamiętniki
Praga Południe
Naturalny plac zabaw w Parku Bródnowskim
"Wygląda jak wybieg dla psów, a nie plac zabaw dla dzieci"
Klaudia Kamieniarz
Zderzenie na S7 w pobliżu Niepiekła
Po kolizji na S7 jedno z aut zatrzymało się na środku drogi

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki