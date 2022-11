Na Bemowie stanęły Bemisie, wzorowane na wrocławskich krasnalach

Jak czytamy w projekcie budżetu obywatelskiego, Bemisie to "sympatyczna i unikatowa atrakcja". Wysokość misiów wynosi około 25-40 cm, czyli przypominają wrocławskie krasnale. Każdy ma wygrawerowane imię. Ich ustawienie zaproponował w ramach budżetu obywatelskiego Michał Gierasimowicz. "Niektóre z nich związane są z historią Bemowa. Mogłyby się zadomowić w krajobrazie naszej dzielnicy i być jej wizytówką. Stworzyć swoisty szlak najciekawszych miejsc Bemowa. Zachęcałyby do spacerów i odkrywania historii Bemowa" - czytamy w projekcie.

Bemisie. Gdzie je znaleźć?

Miało być więcej, ale przegrały z biurokracją

- W założeniu miało być misi więcej, ale procedury odnośnie m.in. użyczenia gruntu trwają bardzo długo. Urząd ostatecznie uciął liczbę Bemisiów o połowę z tego, co zakładano w projekcie. Do finału dostało się sześć, w tych lokalizacjach, które były łatwiejsze z perspektywy urzędowej - powiedziała w rozmowie z tvnwarszawa.pl radna Bemowa Marta Sylestrzak (Wybieramy Bemowo). Dodała, że być może autor misiów lub ktoś inny skusi się na to, by powstało ich jeszcze więcej. - To miła i sympatyczna inicjatywa. Kto wie, może stanie się jakąś lokalną miniatrakcją turystyczną - ocenia radna.