Poprosiła go o założenie maseczki. Wybił szybę w aptece i uciekł

Do incydentu doszło w piątkowe południe w jednej z bemowskich aptek. Właścicielka przekazała w rozmowie z tvnwarszawa.pl, że przy okienkach pracowały wówczas dwie farmaceutki. - Do środka wszedł młody mężczyzna. Jedna z farmaceutek poprosiła go o włożenie maseczki. Wtedy podszedł do drugiego okienka, gdzie również został poproszony o włożenie maseczki. Farmaceutka zwróciła mu uwagę, że na drzwiach wisi informacja o tym, że ze względu na wzajemny szacunek obsługujemy wyłącznie pacjentów w maseczkach - opisuje pani Małgorzata.

Policja będzie wyjaśniać sprawę

Kolejny incydent w aptece

Właścicielka bemowskiej apteki przyznaje, że dotychczas zdarzało się, że nie wszyscy klienci stosowali się do obowiązku zasłaniania ust i nosa. Jak wskazuje, głównie tyczy się to młodszych osób. - Z reguły jednak wkładali maseczkę albo zasłaniali się szalikiem. Większość naszych pacjentów to osoby starsze, które są szczególnie są narażone na to, by zarazić się koronawirusem i nie życzą sobie, by do apteki wchodziły osoby bez maseczek - podkreśla.