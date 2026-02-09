Zbudowali boisko, ale jest kilka razy mniejsze od klasycznego

Miniboisko w Parku Górczewska Źródło: Dzielnica Bemowo/Facebook

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej ma 105 metrów długości i 68 metrów szerokości. Miniboisko, które powstało w Parku Górczewska, ma 17 na 10 metrów. Urząd dzielnicy Bemowo tłumaczy, że ma służyć najmłodszym "w stawianiu pierwszych kroków w piłce nożnej".

Miniboisko, obok którego stanął też drewniany podest z żaglem przeciwsłonecznym, to realizacja projektu z Budżetu Obywatelskiego.

Projekt ten początkowo zakładał wybudowanie kilku boisk, także do badmintona i siatkówki. Przeszkodą w ich realizacji okazały się pieniądze.



Urząd dzielnicy Bemowo pochwalił się w mediach społecznościowych powstaniem miniboiska do piłki nożnej. "Mamy kolejne miejsce wypoczynku, sportu i rekreacji na świeżym powietrzu" - napisano. Wraz z nim stanął także drewniany podest z żaglem przeciwsłonecznym, który będzie instalowany w okresie wiosenno-letnim. Ustawiono również stojaki rowerowe oraz wykonano dojścia z nawierzchni mineralnej.

Urząd podkreślił, że jest to "długo wyczekiwana inwestycja". Całość znajduje się w sąsiedztwie brzozowego zakątka i placu zabaw "Lazurowa Wyspa" w Parku Górczewska.

Miało być więcej boisk...

Inwestycja, która powstała, to realizacja pomysłu z dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. Wybrany w głosowaniu projekt przewidywał wybudowanie strefy sportu i wypoczynku, która miała składać się z: boiska do badmintona o wymiarach około 13 na 6 metrów, małego boiska do piłki nożnej o wymiarach około 13 na 6 metra, a także piaszczystego boiska do siatkówki. Z kolei strefę relaksu miała tworzyć sezonowa kurtyna wodna włączana w czasie letnich upałów, "plaża" oraz drewniana platforma do leżakowania i wypoczynku o wymiarach około 15 na 15 metrów. Stanąć miały też stojaki dla rowerów oraz oświetlenie, które miało umożliwiać korzystanie ze strefy po zachodzie słońca. Koszt projektu określono na 406 000 złotych.

Projekt uzasadniano brakiem na terenie Parku Górczewska miejsca do aktywnego spędzania czasu, połączonego z wypoczynkiem dla młodzieży, rodzin oraz osób starszych. "Trudno również znaleźć na Bemowie darmowe boiska do badmintona oraz kurtyny wodne, które w czasie letnich upałów ratują nas przed słońcem. Zaproponowany projekt wykorzysta dostępną przestrzeń oraz podniesie walory rekreacyjne Parku Górczewska, dzięki czemu miejsce te będzie bardziej atrakcyjne dla mieszkańców Bemowa" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Początkowo projekt nie został jednak zrealizowany ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego. Nie złożono wówczas żadnej oferty w postępowaniu.

Realizacja projektu z Budżetu Obywatelskiego Źródło: Dzielnica Bemowo/Facebook

... ale jest jedno

To, co finalnie powstało, to okrojona wersja tego, co było zapisane w projekcie. W urzędzie dzielnicy Bemowo zapytaliśmy, dlaczego całość projektu nie została zrealizowana. Przeszkodą okazały się pieniądze.

"Pierwotna kwota, na którą została złożona najtańsza oferta w postępowaniu przetargowym, przekraczała środki określone w projekcie nr 702 z roku 2022. Po spotkaniu z autorem projektu zaproponowano ograniczenie jego zakresu do: miniboiska do piłki nożnej o wymiarach 17 m x 10 m, podestu drewnianego, żagla przeciwsłonecznego, ścieżki prowadzącej do boiska i podestu, stojaków dla rowerów oraz tablic informacyjnych. Autor zaakceptował zmiany" - wyjaśnił Maciej Kmita, rzecznik prasowy urzędu dzielnicy Bemowo.

Inwestycja, która finalnie powstała, kosztowała 279 047,32 złotych brutto. To koszt projektu i jego realizacji.

Realizacja projektu z Budżetu Obywatelskiego Źródło: Dzielnica Bemowo/Facebook

Dla kogo?

Powstałe w Parku Górczewska boisko rzeczywiście jest małe. Pełnowymiarowe ma wymiary 68 metrów szerokości i 105 metrów długości. Bemowska wersja mini to 10 x 17 metrów. "Wymiary boiska zostały uzgodnione z autorem zwycięskiego projektu i finalnie są jeszcze większe niż zapisano w projekcie" - poinformował Kmita.

Zapytaliśmy, komu ma służyć tak mała powierzchnia. "Tego typu obiekty wykorzystywane są jako miejsca rekreacji dla najmłodszych i służą przede wszystkim wspieraniu kilkulatków w stawianiu pierwszych kroków w piłce nożnej" - wyjaśnił rzecznik dzielnicy.