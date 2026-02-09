Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Bemowo

Zbudowali boisko, ale jest kilka razy mniejsze od klasycznego

|
Miniboisko w Parku Górczewska
Miniboisko w Parku Górczewska
Źródło: Dzielnica Bemowo/Facebook
W Parku Górczewska powstało małe boisko do piłki nożnej. Ma zaledwie 17 metrów długości i 10 metrów szerokości. Urzędnicy wyjaśniają, komu ma służyć tak niewielka powierzchnia. Inwestycja to realizacja projektu z Budżetu Obywatelskiego.
Kluczowe fakty:
  • Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej ma 105 metrów długości i 68 metrów szerokości. Miniboisko, które powstało w Parku Górczewska, ma 17 na 10 metrów. Urząd dzielnicy Bemowo tłumaczy, że ma służyć najmłodszym "w stawianiu pierwszych kroków w piłce nożnej".
  • Miniboisko, obok którego stanął też drewniany podest z żaglem przeciwsłonecznym, to realizacja projektu z Budżetu Obywatelskiego.
  • Projekt ten początkowo zakładał wybudowanie kilku boisk, także do badmintona i siatkówki. Przeszkodą w ich realizacji okazały się pieniądze.

Urząd dzielnicy Bemowo pochwalił się w mediach społecznościowych powstaniem miniboiska do piłki nożnej. "Mamy kolejne miejsce wypoczynku, sportu i rekreacji na świeżym powietrzu" - napisano. Wraz z nim stanął także drewniany podest z żaglem przeciwsłonecznym, który będzie instalowany w okresie wiosenno-letnim. Ustawiono również stojaki rowerowe oraz wykonano dojścia z nawierzchni mineralnej.

Urząd podkreślił, że jest to "długo wyczekiwana inwestycja". Całość znajduje się w sąsiedztwie brzozowego zakątka i placu zabaw "Lazurowa Wyspa" w Parku Górczewska.

Miało być więcej boisk...

Inwestycja, która powstała, to realizacja pomysłu z dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. Wybrany w głosowaniu projekt przewidywał wybudowanie strefy sportu i wypoczynku, która miała składać się z: boiska do badmintona o wymiarach około 13 na 6 metrów, małego boiska do piłki nożnej o wymiarach około 13 na 6 metra, a także piaszczystego boiska do siatkówki. Z kolei strefę relaksu miała tworzyć sezonowa kurtyna wodna włączana w czasie letnich upałów, "plaża" oraz drewniana platforma do leżakowania i wypoczynku o wymiarach około 15 na 15 metrów. Stanąć miały też stojaki dla rowerów oraz oświetlenie, które miało umożliwiać korzystanie ze strefy po zachodzie słońca. Koszt projektu określono na 406 000 złotych.

Projekt uzasadniano brakiem na terenie Parku Górczewska miejsca do aktywnego spędzania czasu, połączonego z wypoczynkiem dla młodzieży, rodzin oraz osób starszych. "Trudno również znaleźć na Bemowie darmowe boiska do badmintona oraz kurtyny wodne, które w czasie letnich upałów ratują nas przed słońcem. Zaproponowany projekt wykorzysta dostępną przestrzeń oraz podniesie walory rekreacyjne Parku Górczewska, dzięki czemu miejsce te będzie bardziej atrakcyjne dla mieszkańców Bemowa" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Początkowo projekt nie został jednak zrealizowany ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego. Nie złożono wówczas żadnej oferty w postępowaniu. 

Realizacja projektu z Budżetu Obywatelskiego
Realizacja projektu z Budżetu Obywatelskiego
Źródło: Dzielnica Bemowo/Facebook

... ale jest jedno

To, co finalnie powstało, to okrojona wersja tego, co było zapisane w projekcie. W urzędzie dzielnicy Bemowo zapytaliśmy, dlaczego całość projektu nie została zrealizowana. Przeszkodą okazały się pieniądze.

"Pierwotna kwota, na którą została złożona najtańsza oferta w postępowaniu przetargowym, przekraczała środki określone w projekcie nr 702 z roku 2022. Po spotkaniu z autorem projektu zaproponowano ograniczenie jego zakresu do: miniboiska do piłki nożnej o wymiarach 17 m x 10 m, podestu drewnianego, żagla przeciwsłonecznego, ścieżki prowadzącej do boiska i podestu, stojaków dla rowerów oraz tablic informacyjnych. Autor zaakceptował zmiany" - wyjaśnił Maciej Kmita, rzecznik prasowy urzędu dzielnicy Bemowo.

Inwestycja, która finalnie powstała, kosztowała 279 047,32 złotych brutto. To koszt projektu i jego realizacji.

Realizacja projektu z Budżetu Obywatelskiego
Realizacja projektu z Budżetu Obywatelskiego
Źródło: Dzielnica Bemowo/Facebook

Dla kogo?

Powstałe w Parku Górczewska boisko rzeczywiście jest małe. Pełnowymiarowe ma wymiary 68 metrów szerokości i 105 metrów długości. Bemowska wersja mini to 10 x 17 metrów. "Wymiary boiska zostały uzgodnione z autorem zwycięskiego projektu i finalnie są jeszcze większe niż zapisano w projekcie" - poinformował Kmita.

Zapytaliśmy, komu ma służyć tak mała powierzchnia. "Tego typu obiekty wykorzystywane są jako miejsca rekreacji dla najmłodszych i służą przede wszystkim wspieraniu kilkulatków w stawianiu pierwszych kroków w piłce nożnej" - wyjaśnił rzecznik dzielnicy.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Dzielnica Bemowo/Facebook

Udostępnij:
Tagi:
Piłka nożnaSport i rekreacja w WarszawieInwestycje w Warszawie
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Policja zatrzymała podejrzanych o brutalny napad
Napadli na 62-latka, ukradli pół miliona złotych. Groźni przestępcy zatrzymani
Białołęka
Zbierają na rzecz Ukrainy
Zbierają w kościołach pieniądze dla Ukrainy
Łasicę można wypatrzeć na terenie Pawilonu Edukacyjnego Kamień
"Łasica to prawdziwa mistrzyni kamuflażu". Można ją spotkać na Pradze
Praga Północ
Wracają autobusy grzewcze (zdjęcie ilustracyjne)
Autobusy grzewcze wracają na trasy
Komunikacja
Będzie ścieżka rowerowa w ulicy Mickiewicza
Coraz bliżej utworzenia spójnej rowerowej trasy z Żoliborza przez Śródmieście aż do granicy miasta
Żoliborz
Protest we wsi Włóki
We wsi nie ma asfaltu, ale miała być biogazownia na działkach wójta
Artur Węgrzynowicz
Remont dachu w kościele pw. św. Dominika w Płocku
Wyremontowano dach jednego z najstarszych kościołów dominikańskich w Polsce
Okolice
W rowie znaleziono zwłoki (zdjęcie ilustracyjne)
Przy drodze pod Ostrołęką znaleziono zwłoki
Okolice
Aleje Jerozolimskie zostaną rozbudowane
Aleje Jerozolimskie zyskają drugą jezdnię na Ochocie
Ochota
Autem po Zalewie Zegrzyńskim
Pędził autem po zamarzniętym zalewie. Nagranie
Okolice
Kradzież markowych butów (zdjęcie ilustracyjne)
Wbiegli i ukradli kilkanaście par butów
Okolice
Drogowcy rozpoczynają prace na S7 na odcinku Czosnów - Kiełpin
Ta trasa skróci przejazd na Mazury i nad morze. Rozpoczęli już wycinkę
Ulice
Auto zjechało z przejazdu i utknęło na torowisku
Na przejeździe nagle skręcili. Auto utknęło na torach. Nagranie
Okolice
Awaryjne lądowanie samolotu (zdjęcie ilustracyjne)
Samolot do Dominikany musiał zawrócić do Warszawy
Włochy
Pługoposypywarki pracują na warszawskich ulicach
Marznące opady w stolicy. Może być ślisko
Ulice
Rozbity radiowóz płońskiej policji
Pili alkohol podczas służby i wjechali w płot. Byli policjanci skazani
Okolice
Minifontanny w tunelu Wisłostrady
Dlaczego zimą działają "zraszacze" na środku jezdni? Drogowcy tłumaczą
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Jest uchwała o prohibicji w całej Warszawie, z jednym wyjątkiem
Włochy
Wycinka drzew w Ogrodzie Saskim
Przygnębiający widok. Wycięli 74 drzewa w Ogrodzie Saskim
Sprawa "rondziarza" w prokuraturze okręgowej
65 podejrzanych zdarzeń. Osoby "celowo doprowadzały do kolizji"
Ochota
Budowa mostu Krasińskiego przełożona
Targówek i Białołęka chcą mostu. Żoliborz osamotniony w sprzeciwie
Targówek
Policja (zdj. ilustracyjne)
Policjant podejrzany o gwałt na podwładnej. Sąd rozpatrzył zażalenie na areszt
Okolice
Śmiertelny wypadek w miejscowości Wyglądały
Zjechał z drogi, uderzył w drzewo i dachował. Nie przeżył
Okolice
Łabędź przymarzł do lodu na Wiśle
Łabędź przymarzł do lodu na Wiśle
Żoliborz
Psy odebrane ze schroniska w Sobolewie
26 martwych psów i "liczne zaniedbania" w Sobolewie. Prokuratura prześwietla schronisko
Okolice
Policjant pomógł wyczerpanej seniorce
Seniorka nie mogła dojść do domu. Prosiła o pomoc, nikt nie reagował
Okolice
Utrudnienia na A2 po kolizjach
Utrudnienia na A2 po dwóch kolizjach
Okolice
Warunki panujące w schronisku w Kuflewie
Prokurator wszedł do "nielegalnego schroniska". Minister: to obszar patologii
Okolice
Celowo wprowadził autobus w poślizg
"Rozbujał" autobus, żeby sprawić frajdę pasażerom. Trafił na radiowóz
Okolice
Teren Fortu Wawrzyszew okala fosa
Planują tunele, działkowcy boją się o wodę. "Ona przesądza o życiu lub śmierci wielu zwierząt"
Dariusz Gałązka
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki