Bemowo Tu pociągi metra będą brały prysznic

Budowa stacji techniczno-postojowej Mory

Budowa STP Mory dobiega końca. W budynkach trwa montaż urządzeń, a systemy przechodzą niezbędne testy przed wjazdem pierwszych pociągów metra i maszyn technicznych.

Wśród powstających obiektów jest myjnia, która - wzorem tej na STP Kabaty - będzie czyścić zewnętrzne powierzchnie wagonów. W minionych dniach ekipy budowlane na STP Mory dokonały próbnego uruchomienia aparatury i zweryfikowały poprawne działanie całego układu.

Mycie cały rok

"Myjnia działa przy użyciu trzech tzw. portali - konstrukcji, które poruszają się wzdłuż zaparkowanych składów. Dwa z nich myją pojazd, a jeden ma funkcję suszącą. Całość może działać w systemie w pełni zautomatyzowanym, ale też sterowana bezpośrednio przez człowieka, który obserwuje sytuację za pomocą kamer. Program tego nowoczesnego urządzenia pozwala dopasować cały proces do konkretnego typu składu metra" - przekazała Anna Bartoń, rzeczniczka Metra Warszawskiego.

Powstająca myjnia będzie działała przez cały rok - pojazdy można czyścić latem i zimą, niezależnie od temperatury. Jak wskazał przewoźnik, "praca w obiegu zamkniętym pozwala na oszczędność wody na poziomie około 80 proc".

Inwestycja stawia na ekologię również wokół myjni. Na terenie STP zaplanowano ponad 1600 nowych drzew, a kolejne 350 sztuk ozdobi budowaną linię metra. Wśród sadzonych gatunków znajdą się m.in. graby, wierzby, dęby, jesiony oraz drzewa owocowe.

Obecnie ruszają nasadzenia.

Metro na Bemowie

Na Bemowie powstaje fragment drugiej linii metra. W planach jest oddanie do użytku trzech kolejnych stacji: C3 Lazurowa przy skrzyżowaniu ulic Górczewskiej i Lazurowej; C2 Chrzanów przy skrzyżowaniu Rayskiego i Szeligowskiej i C1 Karolin. Za stacją C1 powstaną podziemne tory do budowanej Stacji Techniczno-Postojowej Mory. Budowa ma się zakończyć w 2026 roku.

Tak wygląda myjnia, w której pociągi metra będą brały prysznic Źródło zdjęcia: UM Warszawa